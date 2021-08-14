З'явилося відео смертельної аварії літака в Туреччині

Аварія літака потрапила на відео

Момент аварії пожежного літака Бе - 200 в Туреччині потрапив на відео. Також з'явилися кадри з місця падіння повітряного судна, Тelegram-канал Підйом у суботу, 14 серпня.

На кадрах видно, як літак скидає воду на лісовий масив. Потім повітряне судно зі зниженням починає йти вправо. Через кілька секунд на відео Бе - 200 врізається в гору - видно спалах і чорну хмару.

На другому ролику, знятому з борту гелікоптерв, показно місце аварії літака. На землі видно палаючі уламки повітряного судна і стовп чорного диму.

Сьогодні главред писав про те, що російський літак-амфібія Бе-200 зазнав аварії на південному сході Туреччини в суботу, 14 серпня. Екіпаж Міноборони РФ допомагав гасити лісові пожежі в курортній країні.

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На борту судна перебували вісім осіб, з яких п'ятеро росіян. Як повідомляє телеканал NTV, всі вони загинули.

Нагадаємо, Туреччина тільки встигла дещо ліквідувати масштабні лісові пожежі на півдні країни, як по її північній частині вдарили потужні зливи і смертоносні паводки. На даний момент число жертв повеней і селевих потоків в Чорноморському регіоні Туреччини досягло 40 осіб. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу назвав стихію найстрашнішим паводком з тих, що він бачив досі.