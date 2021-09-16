Пожежник у Польщі побив дітей з України: у одного з хлопчиків зламаний ніс

Чоловікові тепер загрожує 5 років в'язниці / Фото fakty.interia.pl

У польському місті Бидгощ минулого тижня чоловік напав на двох хлопчиків з України. Про злочин через національну приналежність, кажуть у поліції, не йдеться.

До правоохоронців звернулася мати одного з побитих хлопців наступного дня після інциденту. Одному потерпілому 8 років, другому – 10, пише Onet .

За попередньою інформацією, чоловік почав проявляти агресію нібито через те, що українські діти зайняли самокат у його сина, а потім не хотіли його повертати власнику.

Жорстокою поведінкою чоловік намагався "виховати" дітей. Спочатку поляк потягнув їх до свого автомобіля. Після цього він почав рукоприкладство. У дітей є тілесні ушкодження, а у старшого хлопця зламаний ніс.

читайте також"Дурний збіг обставин": батьки, які побили 2-річну дитину в Одесі, розкаялисяВідомо, що винуватець скандалу працює в Польщі пожежним. Його вже відсторонили від роботи. Поки тільки на 3 місяці. Поляку пред'явили звинувачення в обмеженні свободи пересування двох хлопчиків, порушенні тілесної недоторканності та нанесенні тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує до 5 років в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що в Сумській області батько розправився зі своїм трирічним сином, після чого кинув його тіло в лісосмузі. Злочин стався в місті Глухів Шосткинського району.