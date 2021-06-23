Біля берегів Криму ФСБ відкрила вогонь у бік британського есмінця – росЗМІ

Біля берегів захопленого Росією Криму у Чорному морі в середу, 23 червня, співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки зробили нібито "попереджувальні" постріли у бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ", стверджує ria.ru.

За даними агентства, також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

За відомостями російської сторони, екіпаж есмінця попереджали про стрілянину через "порушення кордону", проте він не відреагував.

Вогонь у бік Defender нібито спочатку близько 12:10 відкрив прикордонний сторожовий корабель, а приблизно через десять хвилин літак скинув бомби.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець покинув кордони "територіального моря" РФ.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що у морський порт Одеси, яку омиває Чорне море, увійшли два бойових кораблі країн-членів війського-політичного блоку НАТО – британський есмінець Defender та нідерландський фрегат.

Західні країни не раз відправляли свої кораблі в Чорне море, щоб показати підтримку України.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

Британія та низка країн Заходу не визнають Крим російським.

У 2014-му на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Після агресії Росії Київ вирішив відмовитися від позаблокового статусу і домагається членства в НАТО.