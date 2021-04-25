Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про відставку

Нікол Пашинян заявив, що йде з посади прем'єра / Скріншот

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що залишає посаду, щоб у країні 20 червня відбулися позачергові вибори у Національні збори (парламент).

Чиновник повідомив про відставку у неділю, 25 квітня, під час звернення, яке транслювалося у Facebook.

Пашинян додав, що згідно із законами та конституцією, до проведення дострокових виборів буде у повному обсязі виконувати обов'язки прем'єра.

"Згідно з домовленістю з президентом (Армен Саркісян – Ред.) та політичними силами, я сьогодні йду у відставку для проведення... вибір...", – заявив він.

У Вірменії позачергові парламентські вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 30 днів після того, як законодавчий орган розпустять. Національні збори можуть розпустити, якщо протягом двох тижнів вони двічі не оберуть нового прем'єра.

Нагадаємо, наприкінці березня Нікол Пашинян говорив, що піде з поста прем'єра, щоб у Вірменії пройшли позачергові вибори парламенту.

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