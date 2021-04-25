Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про відставку

Чиновник до парламентських виборів не втратить владу.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що залишає посаду, щоб у країні 20 червня відбулися позачергові вибори у Національні збори (парламент).
Чиновник повідомив про відставку у неділю, 25 квітня, під час звернення, яке транслювалося у Facebook.
Пашинян додав, що згідно із законами та конституцією, до проведення дострокових виборів буде у повному обсязі виконувати обов'язки прем'єра.
"Згідно з домовленістю з президентом (Армен Саркісян – Ред.) та політичними силами, я сьогодні йду у відставку для проведення... вибір...", – заявив він.
У Вірменії позачергові парламентські вибори можуть відбутися не раніше, ніж через 30 днів після того, як законодавчий орган розпустять. Національні збори можуть розпустити, якщо протягом двох тижнів вони двічі не оберуть нового прем'єра.
Нагадаємо, наприкінці березня Нікол Пашинян говорив, що піде з поста прем'єра, щоб у Вірменії пройшли позачергові вибори парламенту.
Політична криза у Вірменії – що потрібно знати
- У Вірменії політична криза розпочалася у листопаді 2020 року після того, як вірменська сторона підписала угоду про припинення боїв у Нагірному Карабасі. Багато хто у Вірменії сприйняв такий крок, як капітуляцію.
- У центрі Єревана спалахнули протести. Опозиційні партії зажадали відмови від виведення військ з Карабаху, відбулися сутички з поліцією, було багато затриманих.
- Потім протестувальники зажадали, щоб Нікол Пашинян пішов з посади прем'єра.
- Наприкінці лютого Генштаб Вірменії закликав до відставки уряду Пашиняна. Прем'єр назвав крок Генштабу спробою військового перевороту.