"Перервали життя не тієї дитини": хірурги помилилися і вбили близнюків в утробі матері

Хірурги помилилися і вбили близнюків в утробі матері / Reuters

У британському Бірмінгемі хірурги допустили фатальну помилку - під час операції з переривання вагітності вони переплутали немовлят, і замість того, щоб врятувати дитину, яка могла вижити, вбили двох.

Як писати The Mirror, жінка була вагітна близнюками, але, як виявилося, одне з немовлят мало затримку розвитку, тобто не сформувалося належним чином в утробі матері.

Лікарі ухвалили рішення врятувати життя здорового малюка, але під час операції допустили помилку і перервали життя іншої дитини, унаслідок чого загинули обидва немовляти. Матері сказали, що її здорова дитина випадково померла унаслідок невдалої операції. Відзначається, що таких випадків усього налічувалося майже 700.

Головний лікар Бірмінгемського жіночого та дитячого фонду охорони здоров'я, доктор Фіона Рейнольдс заявила, що цей інцидент є "фатальною помилкою".

"На жаль, під час високоспеціалізованої внутрішньоутробної процедури у 2019 році, яка передбачала операцію в утробі матері, щоб відокремити і потенційно врятувати життя одному близнюку, який розділив плаценту, сталася фатальна помилка. Після цього трагічного випадку негайно було проведено повне і всебічне розслідування, і результати передали родині разом з нашими щирими вибаченнями і співчуттями", — повідомила Рейнольдс.

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Після трагічної помилки медики розробили новий протокол для зменшення ймовірності повторення такого інциденту.

Представник Королівського коледжу акушерів і гінекологів пояснив, що проблеми з розвитком в одного з близнюків виникають орієнтовно від 10 до 20 відсотків вагітностей близнюками. Часто це трапляється, коли "одне з немовлят не отримує достатньої кількості їжі через плаценту, щоб зростати нормально".

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