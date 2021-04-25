Президент Вірменії прийняв відставку уряду Пашиняна

До виборів Нікол Пашинян продовжить виконувати обов'язки глави Кабміну.
У неділю, 25 квітня, президент Вірменії Армен Саркісян прийняв технічну відставку уряду, про яку оголосив раніше прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
"На підставі статті 130 Конституції приймаю відставку уряду", - свідчить указ, опублікований у неділю на сайті глави вірменської держави.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше в неділю оголосив, що подає у відставку для проведення в Республіці дострокових парламентських виборів 20 червня.
Пашинян додав, що згідно із законами і Конституцією, до проведення дострокових виборів в повному обсязі виконуватиме обов'язки прем'єра.
Слідом за Пашиняном в рамках технічної процедури пішов у відставку і уряд країни. Глава Кабміну додав, що виступить кандидатом на пост глави уряду від партії "Цивільний договір" на дострокових виборах.
Політична криза у Вірменії - про що йшлося раніше:
- У Вірменії політична криза почалася в листопаді 2020 року після того, як вірменська сторона підписала угоду про припинення боїв у Нагірному Карабасі. Багато хто у Вірменії сприйняв такий крок, як капітуляцію.
- У центрі Єревана спалахнули протести. Опозиційні партії зажадали відмови від виведення військ з Карабаху, відбулися сутички з поліцією, було багато затриманих.
- Потім протестувальники зажадали, щоб Нікол Пашинян пішов з посади прем'єра.
- Наприкінці лютого Генштаб Вірменії закликав до відставки уряду Пашиняна. Прем'єр назвав крок Генштабу спробою військового перевороту.
- 28 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про те, що у квітні нинішнього року покине свій пост.