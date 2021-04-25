Президент Вірменії прийняв відставку уряду Пашиняна

Армен Саркісян прийняв технічну відставку уряду Пашиняна / пресслужба президента Вірменії

У неділю, 25 квітня, президент Вірменії Армен Саркісян прийняв технічну відставку уряду, про яку оголосив раніше прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

"На підставі статті 130 Конституції приймаю відставку уряду", - свідчить указ, опублікований у неділю на сайті глави вірменської держави.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше в неділю оголосив, що подає у відставку для проведення в Республіці дострокових парламентських виборів 20 червня.

Пашинян додав, що згідно із законами і Конституцією, до проведення дострокових виборів в повному обсязі виконуватиме обов'язки прем'єра.

Слідом за Пашиняном в рамках технічної процедури пішов у відставку і уряд країни. Глава Кабміну додав, що виступить кандидатом на пост глави уряду від партії "Цивільний договір" на дострокових виборах.

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