Президент Фінляндії дорікнув Путіну через ескалацію на кордоні

Президент Фінляндії обговорив з Путіним Донбас / Reuters

Президенти Фінляндії і Росії Саулі Нііністе та Володимир Путін провели телефонні переговори. Під час розмови лідери двох країн обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до кордону з Україною, повідомляє прес-лужба Нііністе.

Також вони говорили про напружену ситуацію на окупованому Кримському півострові.

"Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ і наголосив на необхідності обговорення й заходів щодо зниження напруженості", - йдеться в заяві.

Водночас у Кремлі повідомили, що Путін звинуватив Київ у "провокаціях" та "цілеспрямованому загостренні обстановки на лінії зіткнення".

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