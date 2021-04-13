Президент Фінляндії дорікнув Путіну через ескалацію на кордоні

Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість через загострення ситуації з перекиданням військ.
Президенти Фінляндії і Росії Саулі Нііністе та Володимир Путін провели телефонні переговори. Під час розмови лідери двох країн обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до кордону з Україною, повідомляє прес-лужба Нііністе.
Також вони говорили про напружену ситуацію на окупованому Кримському півострові.
"Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації з перекиданням військ і наголосив на необхідності обговорення й заходів щодо зниження напруженості", - йдеться в заяві.
Водночас у Кремлі повідомили, що Путін звинуватив Київ у "провокаціях" та "цілеспрямованому загостренні обстановки на лінії зіткнення".
Загострення на Донбасі-про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
Автор: Катерина Трохимчук