На Гаїті у власній резиденції вбили президента

Убито президента Гаїті Жовенеля Моїза / Associated Press

Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу злочинців, які проникли в його резиденцію в ніч на 7 липня. Невідомі проникли в будинок і застрелили його; також поранена дружина президента.

"Сьогодні о першій годині ночі, 7 липня, група невідомих осіб, які говорили іспанською та англійською мовами, скоїла вбивство президента республіки. Президент помер від ран", – говориться у заяві прем'єр-міністра країни Клода Жозефа.

Напад на будинок Жовенеля Моїза

Група зловмисників напала на приватну резиденцію президента Гаїті в столиці Порт-о-Пренсі. Хто саме скоїв напад, в заяві не уточнюється, але відомо, що деякі нападники говорили іспанською та англійською мовами (офіційні мови Гаїті – гаїтянський креольський і французький).

Зловмисники смертельно поранили президента Гаїті вогнепальним пострілом. Унаслідок нападу була поранена перша леді Мартіна Моїз, якій надається медична допомога. Поки немає інформації про її стан здоров'я, повідомляють лише, що дружина президента вижила.

Жозеф засудив вбивство, назвавши його "огидним, нелюдським і варварським". Він повідомив, що взяв на себе виконання обов'язків президента країни. Жозеф також закликав до спокою і сказав, що поліція і армія будуть підтримувати порядок в країні, і що ситуація з безпекою знаходиться під контролем. Втім, поки не повідомляється, чи затримані нападники.

Реклама

Що відомо про Жовенеля Моїза:

Глава держави народився на Гаїті, йому було 53 роки.

Родом зі звичайної гаїтянської сім'ї: його батько – Етьєн Моїз, був фермером і торговцем, мати Люсія Бруно – швачка.

У 2004 був членом палати торгівлі і промисловості Північно-Західного Департаменту, а незабаром її головою і генеральним секретарем

У 2015 році президент Гаїті Мішель Мартейї призначив Жовенеля Моїза кандидатом від власної партії для участі в президентських виборах у жовтні 2015 року.

Моїз виграв у першому турі, проте переможцем відразу не став. Опозиційні сили заявили про фальсифікації, а спеціальна комісія призначила повторне голосування.

Зрештою з другої спроби Моїз виграв вибори і став главою Гаїті в лютому 2017 року.