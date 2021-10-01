Президент Грузії зізналася, чи буде помилуваний Саакашвілі

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило ще одну справу проти колишнього президента країни.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Крім цього, лідер країни відверто висловилася про можливість його помилування, йдеться у заяві Зурабішвілі.
"Моя відповідь проста і остаточна: ні і ніколи", - заявила вона, вказавши на те, що Грузія втомилася і зараз мріє про мир і справедливість.
Також відомо про те, що Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило ще одну справу проти колишнього президента країни Михайла Саакашвілі - йому інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії, повідомляє пресслужба прокуратури Грузії.
"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі-злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, одна з найближчих соратниць Саакашвілі і член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе заявила, що експрезидент Грузії знаходиться вже чотири дні на території країни.
"Сьогодні не перший день, коли Михайло Саакашвілі перебуває в Тбілісі, він знаходиться в Грузії вже четвертий день, і уряд не має про це жодної інформації", - заявила вона.
При цьому Херхеулідзе додала, що Саакашвілі перебуває в Тбілісі і також нещодавно перебував біля Будинку уряду Грузії в самому центрі столиці.
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який багато років не з'являвся у своїй країні через загрозу опинитися у в'язниці, заявив, що він приїхав до Батумі вранці, 1 жовтня.
"Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років", — написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, і прикріпив відео, на якому важко визначити його місцезнаходження.