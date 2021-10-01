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Президент Грузії зізналася, чи буде помилуваний Саакашвілі

1 жовтня 2021, 21:48

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило ще одну справу проти колишнього президента країни.

Саакашвілі
У Грузії відмовилися помилувати Саакашвілі / УНІАН

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Крім цього, лідер країни відверто висловилася про можливість його помилування, йдеться у заяві Зурабішвілі.

"Моя відповідь проста і остаточна: ні і ніколи", - заявила вона, вказавши на те, що Грузія втомилася і зараз мріє про мир і справедливість.

Також відомо про те, що Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило ще одну справу проти колишнього президента країни Михайла Саакашвілі - йому інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії, повідомляє пресслужба прокуратури Грузії.

"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі-злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, одна з найближчих соратниць Саакашвілі і член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе заявила, що експрезидент Грузії знаходиться вже чотири дні на території країни.

"Сьогодні не перший день, коли Михайло Саакашвілі перебуває в Тбілісі, він знаходиться в Грузії вже четвертий день, і уряд не має про це жодної інформації", - заявила вона.

При цьому Херхеулідзе додала, що Саакашвілі перебуває в Тбілісі і також нещодавно перебував біля Будинку уряду Грузії в самому центрі столиці.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який багато років не з'являвся у своїй країні через загрозу опинитися у в'язниці, заявив, що він приїхав до Батумі вранці, 1 жовтня.

"Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років", — написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook, і прикріпив відео, на якому важко визначити його місцезнаходження.

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