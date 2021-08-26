"Потрібно переконати": президент Латвії зробив заяву про вступ України до ЄС

Президент Латвії Егілс Левітс / скріншот

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що потрібно переконати скептично налаштовані країни ЄС в готовності України до євроінтеграції.

Як розповів Левітс в інтерв'ю Радіо Свобода, він підтримує прагнення України до вступу до Європейського Союзу.

За словами латвійського президента, для вступу в ЄС кожна країна повинна досягти певних стандартів у різних сферах. Ця умова є важливою для того, щоб Євросоюз працював як єдине ціле.

"Тому це передумова, щоб союз, який зараз об'єднує 27 держав, продовжував функціонувати. Якщо один або кілька членів не досягають цих загальних стандартів, це створює складності і для інших країн-членів. Тому головна причина прагнути до вступу - це почати відповідати цим стандартам", - пояснив він.

Левітс зазначив, що Латвія підтримує розширення Євросоюзу. Латвійський лідер висловив упевненість, що Україна має ті ж цінності, "що і Латвія або Франція, або Іспанія".

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"Всередині цього обговорення в ЄС ми і такі країни, як Литва, Естонія і деякі інші, більш відкриті до прийняття до складу ЄС таких країн, як Україна, Грузія і Молдова. Але я бачу, що необхідно переконувати більш скептично налаштованих членів Союзу. І реформи в Україні та інших країнах, які прагнуть вступити в ЄС, допоможуть нам переконати більш скептичних членів", - додав президент Латвії.

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Нагадаємо, раніше в Європейській комісії оцінили перспективи членства України в Європейському Союзі.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС в найближчі 3-5 років.