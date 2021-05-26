Президент Польщі грубо пройшовся по Росії через агресію

За словами Дуди, Росія є не нормальною країною.
Росія не є нормальною державою. Як заявив президент Польщі Анджей Дуда, Росія - це держава-агресор, яка не поводиться нормально.
"Російські агресивні, імперські дії, що віднімають у людей можливість розвитку, забирають нормальне життя людей, призводять до руйнування держав, призводять до ситуації війни, коли люди гинуть або поранені, це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія не є нормальною країною, це не країна, яка поводиться нормально; вона є державою-агресором, це можна побачити в таких місцях", - сказав польський президент під час візиту до лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією, передає RMF24.
Дуда зазначив, що міжнародне співтовариство має вжити рішучих заходів щодо Росії. Він додав, що під час головування в ОБСЄ в 2022 році Польща займатиметься цими питаннями.
"Ми будемо говорити про ці питання, ми піднімемо їх на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді з прав людини ООН, членом якої ми зараз є... Якби Росія виконувала міжнародне право, таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, ніколи б не відбулося, і вони є фактом саме тому, що Росія порушує міжнародне право", - сказав президент Польщі.
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Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.