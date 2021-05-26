Президент Польщі грубо пройшовся по Росії через агресію

Анджей Дуда різко висловився про Росію / president.gov.ua

Росія не є нормальною державою. Як заявив президент Польщі Анджей Дуда, Росія - це держава-агресор, яка не поводиться нормально.

"Російські агресивні, імперські дії, що віднімають у людей можливість розвитку, забирають нормальне життя людей, призводять до руйнування держав, призводять до ситуації війни, коли люди гинуть або поранені, це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія не є нормальною країною, це не країна, яка поводиться нормально; вона є державою-агресором, це можна побачити в таких місцях", - сказав польський президент під час візиту до лінії розмежування між Грузією і Південною Осетією, передає RMF24.

Дуда зазначив, що міжнародне співтовариство має вжити рішучих заходів щодо Росії. Він додав, що під час головування в ОБСЄ в 2022 році Польща займатиметься цими питаннями.

"Ми будемо говорити про ці питання, ми піднімемо їх на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді з прав людини ООН, членом якої ми зараз є... Якби Росія виконувала міжнародне право, таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, ніколи б не відбулося, і вони є фактом саме тому, що Росія порушує міжнародне право", - сказав президент Польщі.

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