Президент РФ вперше висловився щодо форми збірної України на Євро-2020

Путін висловився про форму збірної України на Євро-2021 / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не був здивований новою формою збірної України, в якій команда Андрія Шевченка зіграє на Євро-2020. На неї нанесена карта нашої країни з Кримом, Луганськом і Донецьком.

Глава РФ заявив, що знайомий з позицією нашої держави щодо територіальної приналежності півострова. На його думку, Україна нібито ігнорує бажання людей, які живуть у Криму.

"Форма збірної України мене не зачепила. Тут немає жодної новизни. Позиція Києва нам відома. Вони нехтують волевиявленням кримчан", - цитує слова Путіна видання RT.

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Як повідомляв Главред, російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів. Зате США через свій аккаунт в Twitter похваливши нову форму і нагадали, що Крим – це Україна.

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) заявили, що "форма всіх команд, включаючи Україну, схвалена відповідно до чинних правил щодо екіпірування.

Раніше президент України Володимир Зеленський приміряв форму збірної України, яка викликала обурення в Росії.