Президент Румунії різко висловився на адресу Росії і підтримав Україну

За словами президента Румунії, потрібно стримувати Росію на фланзі НАТО.
Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що країни "східного флангу" НАТО мають консолідувати зусилля для стримування російської агресії.
"Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля з відлякування і захисту Альянсу. Останнім часом ми були свідками розвитку Росією військового потенціалу в нашому близькому сусідстві - акваторії Чорного моря, в Україні і навколо неї - що викликає наше занепокоєння", - підкреслив Йоханніс.
За його словами, загрози з боку Росії будуть активно розглядати на саміті НАТО.
Крім того, в рамках саміту глави держав повинні звернути увагу на процес рефлексії НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а також на підготовку нової Стратегічної концепції НАТО.
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Як раніше підкреслив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, участь у ньому президента США Джозефа Байдена "демонструє активність США в питанні відновлення і зміцнення Альянсу".
Він зазначив, що червневий саміт НАТО дасть можливість "почати нову главу в трансатлантичних відносинах".
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Військова загроза Росії в Європі та Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив про відведення військ Західного і Південного військових округів з прикордонних з українськими районами територій. Він заявив про завершення навчальних маневрів за участю військових підрозділів російської армії.
- Експерти Conflict Intelligence заявили, що Росія, незважаючи на заяви, повністю не відвела свої війська від кордонів з Україною. За їхніми словами, військова техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Подібні маневри росіяни схожі на ситуацію серпня 2014 року, коли військові угруповання РФ опинилися на Донбасі.
- У Німеччині 4 травня заявили, що агресивна політика Росії вже наближається до кордонів Євросоюзу. Якщо Європа зіткнеться з військовою атакою РФ, то це стане ударом по всіх країнах об'єднання. Тому, як стверджує міністр у федеральних і європейських справах землі Гессеї (ХДС) Люція Путтріх, країнам ЄС потрібно виробити консолідовану позицію щодо Москви, а в майбутньому працювати над створенням європейської армії.