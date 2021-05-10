Президент Румунії різко висловився на адресу Росії і підтримав Україну

У Румунії закликали стримувати Росію / Reuters

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що країни "східного флангу" НАТО мають консолідувати зусилля для стримування російської агресії.

"Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля з відлякування і захисту Альянсу. Останнім часом ми були свідками розвитку Росією військового потенціалу в нашому близькому сусідстві - акваторії Чорного моря, в Україні і навколо неї - що викликає наше занепокоєння", - підкреслив Йоханніс.

За його словами, загрози з боку Росії будуть активно розглядати на саміті НАТО.

Крім того, в рамках саміту глави держав повинні звернути увагу на процес рефлексії НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а також на підготовку нової Стратегічної концепції НАТО.

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Як раніше підкреслив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, участь у ньому президента США Джозефа Байдена "демонструє активність США в питанні відновлення і зміцнення Альянсу".

Він зазначив, що червневий саміт НАТО дасть можливість "почати нову главу в трансатлантичних відносинах".

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