Президія партії Меркель обрала кандидата на пост канцлера

Президія ХДС переконливою більшістю підтримала Арміна Лашета як кандидата на пост канцлера.
У Німеччині в ніч з 19 на 20 квітня відбулося засідання президії партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). На ньому підтримали кандидатуру керівника політсили Арміна Лашета як кандидата на пост канцлера.
Засідання тривало багато годин, і було дуже напруженим. У підсумку президія ХДС переконливою більшістю підтримала Арміна Лашета як кандидата на пост канцлера, пише Spiegel.
Тепер його суперник прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер повинен визнати це й припинити боротьбу, попри те, що в опитуваннях громадської думки він істотно випереджає Лашета. Однак Меркель продавила кандидатуру останнього.
Водночас у деяких експертів зберігається враження, що реальні позиції Лашета в партії і серед прихильників консерваторів можуть бути відносно хиткими.
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Сьогодні питання має бути винесене на затвердження парламентської фракції ХДС/ХСС.
Армін Лашет – що про нього йшлося раніше:
- Прем'єр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет обраний новим лідером ХДС. У вересні він може повести партію на парламентські вибори замість Ангели Меркель, щоб у разі перемоги стати новим канцлером Німеччини.
- Кандидатуру Лашета 16 січня підтримали у другому турі голосування учасники дводенного з'їзду ХДС, що проходив у режимі відеоконференції.
- Його суперниками в боротьбі за пост голови партії, що входить до панівної у ФРН коаліції, були колишній глава фракції ХДС в Бундестазі Фрідріх Мерц і глава зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген. У другому турі голосування брали участь Лашет і Мерц.