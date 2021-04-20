Президія партії Меркель обрала кандидата на пост канцлера / Reuters

У Німеччині в ніч з 19 на 20 квітня відбулося засідання президії партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). На ньому підтримали кандидатуру керівника політсили Арміна Лашета як кандидата на пост канцлера.

Засідання тривало багато годин, і було дуже напруженим. У підсумку президія ХДС переконливою більшістю підтримала Арміна Лашета як кандидата на пост канцлера, пише Spiegel.

Тепер його суперник прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер повинен визнати це й припинити боротьбу, попри те, що в опитуваннях громадської думки він істотно випереджає Лашета. Однак Меркель продавила кандидатуру останнього.

Водночас у деяких експертів зберігається враження, що реальні позиції Лашета в партії і серед прихильників консерваторів можуть бути відносно хиткими.

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Сьогодні питання має бути винесене на затвердження парламентської фракції ХДС/ХСС.

Армін Лашет – що про нього йшлося раніше: