Дати перцю Путіну: глава Європарламенту зробив заяву про санкції проти Росії

Сассолі зробив заяву про санкції проти Росії / Reuters

Глава Європейського парламенту Девід Сассолі закликав посилити санкції проти Росії. Він зазначив, що у Євросоюзу з Російською Федерацією зараз "дуже напружені" відносини.

Сассолі в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke підкреслив, що після запровадження санкцій проти Білорусі через інцидент з літаком Ryanair ЄС має розглянути подальші санкційні заходи і проти Росії, повідомляє DW.

"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити тісніші контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - заявив він.

Коментуючи нещодавні події навколо примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі зазначив, що відносини Москви та Мінська продовжать зміцнюватися.

Політик уточнив, що взаємодія Євросоюзу і Росії також "дуже напружена" на тлі отруєння і тюремного ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на Сході України.

Сассолі сказав, що ЄС продовжить приділяти увагу справі з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив надію, що це призведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Раньше Євросоюз запропонував США разом "мірятися силою" з Росією. У проєкті спільної заяви саміту Євросоюз-США запропонували об'єднати зусилля для протидії Росії. Заяву підготувала європейська сторона і направила її на узгодження до Вашингтона.

У Європарламенті також розкрили сценарій удару по РФ. У проєкті рекомендацій з вибудовування довгострокової стратегії ЄС у відносинах з РФ, підготовленому Комітетом Європарламенту з міжнародних справ, важливим принципом є боротьба з російським впливом і "гібридними загрозами"

У документі містяться й інші пропозиції на випадок продовження агресивних дій Москви - мова йде про заклики відключити Росію від системи SWIFT, вживати заходів для зниження залежності від російських нафти й газу, "у всякому разі, поки президент Путін при владі".