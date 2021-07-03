Заклик до Байдена вдарити по СП-2: у Сенаті США переполох через російський газопровід

Сенат США не може проголосувати за найважливіші призначення у Держдеп через вимоги "республіканця" Круза щодо СП-2 / Reuters

Пропозиції сенатора - "республіканця" Теда Круза стали серйозною перешкодою для Сенату США в процесі призначення 13 кандидатур до Державного департаменту на важливі дипломатичні посади. Дії американського парламентарія спрямовані на впровадження адміністрацією Байдена більш жорстких заходів щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Як повідомляє американський телеканал NBC News з посиланням на власні джерела, йде блокування призначень, не пов'язаних з російським енергетичним проектом СП-2. Сенат не може призначити Бретта Холмгнера помічником держсекретаря з питань розвідки, а Деніела Крітербрінгка помічником у справах Східної Азії і Тихого океану. Круз наполягає на тому, щоб Білий дім посилив санкції проти російського трубопроводу.читайте такожУдар Росії по Україні: у Німеччині поставили Путіну ультиматум щодо Північного потоку-2

Примітно, що інші противники газопроводу Північний потік-2 у цій ситуації не підтримали Круза. Сам політик вже не вперше використовує саме таку тактику. У березні парламентарій затягував призначення Вільяма Бернса головою Центрального розвідувального управління і Брайана Маккіона, який призначався на посаду першого заступника Державного секретаря. Блок був знятий Крузом після того, як Білий дім вирішив розширити санкції проти російського газопроводу СП-2.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією з Вашингтона у Києві заявляв, що США і ЄС повинні докласти максимум зусиль, щоб зупинити реалізацію СП-2. Гарант уточнив, що проект несе загрозу національній безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков казав, що після добудови Росією першої нитки Північного потоку-2, Москва, згідно з даними української розвідки, може піти на провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков припустив, що у Північного потоку-2 можуть виникнути нові проблеми на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов вважає, що США спробують зупинити СП-2 у тому випадку, якщо у ФРН до влади прийде Партія зелених.