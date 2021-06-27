Прохід есмінця Defender біля берегів Криму: у Британії спливли секретні документи

Есмінець Defender наробив шуму біля берегів захопленого Криму / Reuters

Секретні документи Міністерства оборони Британії, що містять детальну інформацію про есмінці Defender і британських збройних силах, знайшли в графстві Кент на автобусній зупинці.

Як повідомляє BBC, документи були знайдені в купі сміття за автобусною зупинкою рано вранці у вівторок. Виявивши папери, представник громадськості, який побажав залишатися невідомим, зв'язався з виданням, зрозумівши чутливий характер їх змісту.

Підкреслюється, що в одному зі знайдених наборів документів обговорювалася можлива реакція РФ на прохід корабля Defender через українські територіальні води біля узбережжя окупованого Криму.

Інші документи деталізують плани можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

/ ВВС

Уряд країни заявив, що почав розслідування за даним фактом. У британському Міністерстві оборони заявили, що їх співробітник повідомив про втрату конфіденційних документів і додали: "недоречно буде коментувати далі".

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Видання вважає, що документи, що включають електронні листи та презентації PowerPoint, були створені в офісі вищого чиновника Міністерства оборони (МО).

/ ВВС

Виявлені документи, які стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender, свідчать про те, що місія, описана Міністерством оборони як "безневинний прохід через українські територіальні води" проводилася в очікуванні, що РФ може відреагувати агресивно.

Прохід есмінця біля берегів Криму: що планували в Лондоні

Розглядався альтернативний шлях, який міг би тримати HMS Defender далеко від "спірних вод". Однак на презентації зазначено, що це дозволило б уникнути конфронтації, але Росія могла б розцінити даний факт як свідчення того, що "Великобританія лякається / тікає", що дозволить Росії заявити, що Великобританія із запізненням прийняла претензії Москви на територіальні води Криму.

/ ВВС

"Після суперечок, викликаних місією HMS Defender, документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження через TSS було продуманим рішенням британського уряду продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики", - зазначає видання.

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Нагадаємо, в РФ заявляли, що з метою "попередження" за курсом есмінця метнув бомби військовий літак Су-24М. за відомостями російської сторони, після агресивних заходів Defender покинув кордони "російського територіального моря".

Пізніше в Міноборони Великобританії стверджували, що росіяни не відкривали попереджувальний вогонь по есмінцю.