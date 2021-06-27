Прохід есмінця Defender біля берегів Криму: у Британії спливли секретні документи

У Лондоні обговорювали можливу реакцію РФ на прохід корабля біля узбережжя Криму.
Секретні документи Міністерства оборони Британії, що містять детальну інформацію про есмінці Defender і британських збройних силах, знайшли в графстві Кент на автобусній зупинці.
Як повідомляє BBC, документи були знайдені в купі сміття за автобусною зупинкою рано вранці у вівторок. Виявивши папери, представник громадськості, який побажав залишатися невідомим, зв'язався з виданням, зрозумівши чутливий характер їх змісту.
Підкреслюється, що в одному зі знайдених наборів документів обговорювалася можлива реакція РФ на прохід корабля Defender через українські територіальні води біля узбережжя окупованого Криму.
Інші документи деталізують плани можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.
Уряд країни заявив, що почав розслідування за даним фактом. У британському Міністерстві оборони заявили, що їх співробітник повідомив про втрату конфіденційних документів і додали: "недоречно буде коментувати далі".
Видання вважає, що документи, що включають електронні листи та презентації PowerPoint, були створені в офісі вищого чиновника Міністерства оборони (МО).
Виявлені документи, які стосуються есмінця Королівського флоту типу 45, HMS Defender, свідчать про те, що місія, описана Міністерством оборони як "безневинний прохід через українські територіальні води" проводилася в очікуванні, що РФ може відреагувати агресивно.
Прохід есмінця біля берегів Криму: що планували в Лондоні
Розглядався альтернативний шлях, який міг би тримати HMS Defender далеко від "спірних вод". Однак на презентації зазначено, що це дозволило б уникнути конфронтації, але Росія могла б розцінити даний факт як свідчення того, що "Великобританія лякається / тікає", що дозволить Росії заявити, що Великобританія із запізненням прийняла претензії Москви на територіальні води Криму.
"Після суперечок, викликаних місією HMS Defender, документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження через TSS було продуманим рішенням британського уряду продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики", - зазначає видання.
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Нагадаємо, в РФ заявляли, що з метою "попередження" за курсом есмінця метнув бомби військовий літак Су-24М. за відомостями російської сторони, після агресивних заходів Defender покинув кордони "російського територіального моря".
Пізніше в Міноборони Великобританії стверджували, що росіяни не відкривали попереджувальний вогонь по есмінцю.