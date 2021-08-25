Походження COVID-19: розвідка США докопалася до правди

Розвідка США днями назве версії походження коронавірусу / Reuters

Американська розвідка представила президенту США Джо Байдену свою доповідь про походження коронавірусу. Упродовж декількох днів спецслужби повинні підготувати розсекречену версію документа для її оприлюднення.

Газета The Washington Post з посиланням на двох представників американської влади зазначає, що в доповіді, попри великий обсяг вивченої інформації, не міститься остаточного висновку про походження вірусу.

Експерти так і не змогли прийти до консенсусу щодо того, чи був вірус розроблений в лабораторії або ж виник природним шляхом.

Раніше розвідка США з'ясувала, що троє вчених Уханьского Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.

Звідки взявся коронавірус - про що раніше писав Главред:

Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.

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Учені заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.

Після того, як вчені досліджували геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу найімовірніше стали змії. При цьому уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів в Ухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.

Пізніше вчені провели дослідження та з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

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Доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова також заявляла, що COVID-19 має природне походження, в ньому не виявлено ознак втручання людини.

У квітні американські військові заявили, що коронавірус має природне походження і не був розроблений в лабораторії китайського міста Ухань.

Водночас ЗМІ писали, що COVID-19 виник у лабораторії китайського міста Ухань, а її працівник став"нульовим пацієнтом". Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни у виявленні та боротьбі з вірусами.

Була і конспірологічна версія походження коронавірусу. Розробник методології комплексної оцінки російської пропаганди Денис Богуш заявляв, що COVID-19 був штучно створений в лабораторіях РФ, а кінцевою метою його поширення по світу мало стати скасування антиросійських санкцій та затвердження авторитету господаря Кремля Володимира Путіна.