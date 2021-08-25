Походження COVID-19: розвідка США докопалася до правди

Упродовж декількох днів спецслужби повинні підготувати розсекречену версію документа для оприлюднення. Повний варіант доповіді вже представили Байдену.
Американська розвідка представила президенту США Джо Байдену свою доповідь про походження коронавірусу. Упродовж декількох днів спецслужби повинні підготувати розсекречену версію документа для її оприлюднення.
Газета The Washington Post з посиланням на двох представників американської влади зазначає, що в доповіді, попри великий обсяг вивченої інформації, не міститься остаточного висновку про походження вірусу.
Експерти так і не змогли прийти до консенсусу щодо того, чи був вірус розроблений в лабораторії або ж виник природним шляхом.
Раніше розвідка США з'ясувала, що троє вчених Уханьского Інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.
Звідки взявся коронавірус - про що раніше писав Главред:
Коронавірус почав атакувати жителів планети взимку 2020 року - першим потрапив під удар Китай. Згодом SARS-CoV-2 поширився по всьому світу.
Учені заявляли, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
Після того, як вчені досліджували геном нового коронавірусу, повідомлялося, що причиною появи коронавірусу найімовірніше стали змії. При цьому уточнювалося, що саме китайський крайт і китайська кобра - носії нового коронавірусу. Цих змій могли продавати на ринку морепродуктів в Ухані, де і був зафіксований перший спалах вірусу в Китаї.
Пізніше вчені провели дослідження та з'ясували, що SARS-CoV-2 має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.
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Доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова також заявляла, що COVID-19 має природне походження, в ньому не виявлено ознак втручання людини.
У квітні американські військові заявили, що коронавірус має природне походження і не був розроблений в лабораторії китайського міста Ухань.
Водночас ЗМІ писали, що COVID-19 виник у лабораторії китайського міста Ухань, а її працівник став"нульовим пацієнтом". Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни у виявленні та боротьбі з вірусами.
Була і конспірологічна версія походження коронавірусу. Розробник методології комплексної оцінки російської пропаганди Денис Богуш заявляв, що COVID-19 був штучно створений в лабораторіях РФ, а кінцевою метою його поширення по світу мало стати скасування антиросійських санкцій та затвердження авторитету господаря Кремля Володимира Путіна.