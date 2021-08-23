Пролітаючи над гніздом Путіна: прапор України підняли на кулях в небо біля Кремля

Прапор України підняли на кулях в небо біля Кремля / скріншот з відео

Прапор України підняли в небо на повітряних кулях. Відео інциденту було опубліковано в мережі. Акція була проведена в самому центрі Москви, неподалік від Кремля і від кварталу хмарочосів Москва-Сіті.

Про таємничих авторів перформансу на даний момент нічого невідомо. Так само як і про час і про умови зйомок відео. Не кажучи вже про те, як вдалося здійснити інцидент під носом у Російський правоохоронців і спецслужб. Оскільки центр Москви - сама охороняється площа у всій Росії.

Нагадаємо, 23 серпня містах Украни пройдуть різні заходи з нагоди святкування Дня Прапора. Зокрема, у Києві відбудеться культурно-громадська акція, присвячена святкуванню 30-ї річниці Незалежності України "Обрядовий рушник", покажуть фільми "Сильніше, ніж зброя","Михайло Грушевський" у кінотеатрах мережі КП "Київкінофільм".

В суботу, 21 серпня, на Воронцовському маяку в порту Одеси вивісили 18-метровий державний прапор до Дня Незалежності України.

Полотнище величиною 18 на 5 метрів піднімається на всю висоту маяка. Прапор закріпили на верхній частині маяка вздовж його стін - тут він провисить до 24 серпня включно. Його можна побачити з Приморського бульвару, Потьомкінських сходів і пляжів міста.