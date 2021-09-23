"Проміжна і важлива перемога": у Конгресі США схвалили санкції проти Північного потоку-2

Палата представників Конгресу підтримала позицію України щодо "Північного потоку-2" / Reuters

23 вересня палата представників Конгресу США схвалила поправки до оборонного бюджету США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу Північний потік-2. Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Проміжна і важлива перемога, але потрібно дотиснути спільними зусиллями. Палата представників Конгресу США щойно прийняла правки до оборонного бюджету які містять обов’язкове накладення санкцій на "Північний потік-2", – написав Вітренко у себе в Facebook.

Він запевнив, що тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США.

До речі, Вітренко пояснив, що адміністрація Байдена після інаугурації у січні 2021 року вирішила скористатися своїм правом зробити виключення (waiver) із законодавства про санкції для оператора "ПП-2" "з дивною аргументацією – з міркувань нацбезпеки".

"Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз із міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього вільного світу потрібно терміново накласти ці санкції. Є позитивні зрушення", – підкреслив глава"Нафтогазу".

Зверніть увагу! 22 липня 2021 року США і Німеччина офіційно домовилися про "Північний потік-2". Згідно з текстом декларації, Берлін зобов'язався сприяти продовженню угоди про транзит газу через територію України і вводити санкції проти Росії, якщо та буде "використовувати газ як зброю".

Коротко про санкції США щодо "Північного потоку-2"