Пропагандисти РФ зганьбилися, сфабрикувавши дикий фейк про біженців з Афганістану

Афганські біженці в Бельгії / Reuters

У Росії пропагандисти відзначилися новим фейком про ситуацію в Афганістані, захопленому талібами.

Кремлівський медіаресурс Russia Today насмішив Мережу безглуздою брехнею про біженців з Кабула.

Зокрема, російські пропагандисти домалювали афганським біженцям, які прибули до Бельгії, автомати і гранатомети.

Фоторедактурі піддалося зображення афганської сім'ї, яку евакуювали на бельгійську військову базу Мельсбрук.

Звернемо увагу, що залишки совісті у пропагандистів РФ все-таки прокинулися, адже дрібним шрифтом вони написали "Попередження: зображення змінено в Фотошопі", проте на смартфонах це виправдання прочитати було б неможливо.

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А в англомовному Twitter RT цей знімок опублікували з підписом "Деякі терористи отримують безкоштовний квиток з Афганістану".

Відзначимо, що "майстерність" соратників Соловйова і Скабеевой моментально розкусили в Мережі. Користувачі зробили посміховисько з креативу путінських дармоїдів.

Додамо, що пропагандисти РФ зрештою були змушені прибрати свій брудний фейк.

Нагадаємо, США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 Серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.