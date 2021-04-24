Зниклий підводний човен ВМС Індонезії знайдено: загинуло 53 людини

Зниклий підводний човен ВМС Індонезії знайшли / Reuters

Зниклий підводний човен ВМС Індонезії вдалося виявити у водах біля берегів острова Балі. Його пошуки тривали з 21 квітня, сьогодні вранці на підводному човні закінчився кисень.

Як повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на начальника штабу індонезійських ВМС, підводний човен виявили на глибині 850 метрів. На його борту перебувало, щонайменше, 53 людини.

Підводний човен ВМС Індонезії KRI Nanggala 402 припинив виходити на зв'язок під час навчань поруч з островом Балі. Місцеві ЗМІ підкреслювали, що запасу кисню на зниклому підводному човні вистачить до суботи, 24 квітня.

Командувач ВМС Юдо Маргоно сказав, що рятувальники знайшли кілька предметів з підводного човна KRI Nanggala 402. Їх показали на пресконференції. Серед речей - молитовні килимки членів екіпажу, деталі торпедного апарату і ємність з паливно-мастильними матеріалами, повідомляє Associated Press.

"Маючи перевірені докази, які ми виявили, ми переводимо підводний човен зі статусу "зниклий" у статус "затонулий", - сказав Маргоно.

Це означає, що ВМС Індонезії визнає загиблими всіх членів екіпажу.

За інформацією BBC, до пошуків підводної ложки вже приєдналися шість військових кораблів, вертоліт і 400 осіб особового складу.

Сінгапур і Малайзія відправили свої кораблі на пошуки, Австралія, Німеччина, Індія і Франція запропонували допомогу.

А в суботу вранці на Балі приземлився літак американських ВПС Boeing P-8 Poseidon, який спеціалізується на виявленні субмарин.

KRI Nanggala була побудована в Західній Німеччині наприкінці 1970-х і є одним з п'яти підводних човнів у ВМС Індонезії.

Він пройшов дворічний ремонт у Південній Кореї, який завершився у 2012 році.

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