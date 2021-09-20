Прострелені ноги та тулуб: з'явилися подробиці про студента, який влаштував бійню в Пермі

Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

Стали відомі нові подробиці про долю важко пораненого 18-річного стрільця Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в університеті в місті Перм.

Як повідомляє Mash, молодий чоловік, який відкрив стрілянину у вузі, живий і знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані.

"За нашими даними, у нього вогнепальні поранення грудей і кінцівок. Зараз він без свідомості на ШВЛ", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про підготовку розстрілу в пермському вузі

Відомо, що Бекмансуров навчався на першому курсі юридичного факультету.

Він довго планував напад, вибирав місце і збирав гроші на рушницю, яку в підсумку легально придбав.

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При цьому опубліковано відео, як він купував патрони.

За словами знайомих, Бекмансуров був відлюдний, друзів у нього не було.

"Він дуже тихим був завжди. Ми знали, що у нього інтереси до зброї і війни, тому що він зазвичай першим відповідав на ці питання на уроках. Він зазвичай ні з ким не спілкувався особливо. На уроках історії, коли розповідали про тероризм і війну, завжди цим цікавився. Відповідав першим, знав більше нас усіх. Про тероризм і терористичні акти", - розповів однокласник стрілка.

Як знешкодили пермського стрілка

У Мережі вже опублікували відео, на якому зображений момент поранення Пермського стрілка.

Звернемо увагу, що пермського стрілка поранив співробітник поліції. Події відбувалися в коридорі навчального корпусу.

Студент, який відкрив стрілянину в пермському вузі, був поранений поліцейським вогнем у відповідь, після чого правоохоронець знешкодив його і надав йому першу допомогу, повідомляє МВС РФ.

"Першим на місце події прибув екіпаж полку ДПС ГІБДД УМВС по м. Пермі. Молодший лейтенант поліції Костянтин Калінін увійшов до головного корпусу, а його колега старший лейтенант поліції Володимир Макаров став організовувати евакуацію громадян. У приміщенні Костянтин Калінін побачив озброєного чоловіка. Помітивши поліцейського, той зробив в його бік кілька пострілів. Вогнем у відповідь державтоінспектор поранив зловмисника, підбіг до нього і знешкодив, після чого став надавати першу допомогу", - заявили у відомстві.

Що кажуть очевидці розстрілу в пермському університеті

Студент ПГУ Семен Корякін розповів 59.ru, що нападник почав стріляти, як тільки зайшов на територію студмістечка.

"Він зайшов на територію і почав стріляти. Ми сиділи в аудиторії близько години. Нас там було чоловік 60. Ми закрили двері, забарикадувалися повністю стільцями, партами і всім таким", - розповів він.

Трагедію в університеті один зі студентів описує так: "У мене закінчилася пара, об 11: 20 ми спускалися по ліфті на перший поверх, — каже молодий чоловік. - У цей час відкрилися двері ліфта, забігли дві дівчинки і почалася стрілянина. Ми різко їх затягли в ліфт, поїхали наверх на п'ятий поверх, забарикадувалися і сиділи в аудиторії близько години".

Додамо, що за уточненими даними, в результаті стрілянини в Пермі загинули 6 осіб.

Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.