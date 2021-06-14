Протасевич під наглядом силовиків розповів про свої шрами на руках і побиття в СІЗО

Протасевич прийшов на брифінг / Reuters

Колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий у Мінську, прийшов на пресконференцію, організовану білоруськими силовиками.

Ексредактор NEXTA в черговий раз заявив, що не має скарг на умови утримання і ставлення правоохоронних органів.

"Я прекрасно себе почуваю, я у відмінному настрої, у мене немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, пальцем не чіпав. Прошу поменше поширювати чутки і домисли про моє здоров'я. Мама, тато, не переживайте, у мене правда все прекрасно",– заявив Протасевич.

Він також пояснив, звідки з'явилися сліди на його руках.

"По-друге, щодо моїх слідів на руках, я думаю, кожен з вас може підійти і подивитися - це сліди від стяжок, які на мене одягли під час затримання, оскільки затримання було настільки несподіваним, що у них не було при собі наручників", - додав він.

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Протасевич також попросив не поширювати інформацію про те, що його б'ють, тому що ці новини важко сприймають його батьки.

Журналіст запевняє, що його ніхто не змушував співпрацювати з правоохоронними органами.

"Але я не переходжу на бік влади. Ніхто ні в чому мене не переконував. Я кажу щиро", - запевнив Протасевич.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:

23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.

26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.