Протасевич під наглядом силовиків розповів про свої шрами на руках і побиття в СІЗО

Засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича привели на брифінг МЗС Білорусі.
Колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий у Мінську, прийшов на пресконференцію, організовану білоруськими силовиками.
Ексредактор NEXTA в черговий раз заявив, що не має скарг на умови утримання і ставлення правоохоронних органів.
"Я прекрасно себе почуваю, я у відмінному настрої, у мене немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, пальцем не чіпав. Прошу поменше поширювати чутки і домисли про моє здоров'я. Мама, тато, не переживайте, у мене правда все прекрасно",– заявив Протасевич.
Він також пояснив, звідки з'явилися сліди на його руках.
"По-друге, щодо моїх слідів на руках, я думаю, кожен з вас може підійти і подивитися - це сліди від стяжок, які на мене одягли під час затримання, оскільки затримання було настільки несподіваним, що у них не було при собі наручників", - додав він.
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Протасевич також попросив не поширювати інформацію про те, що його б'ють, тому що ці новини важко сприймають його батьки.
Журналіст запевняє, що його ніхто не змушував співпрацювати з правоохоронними органами.
"Але я не переходжу на бік влади. Ніхто ні в чому мене не переконував. Я кажу щиро", - запевнив Протасевич.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.