Перевірено в Ісландії: короткий робочий тиждень є успішним

Більшість фахівців у цій країні тепер працюватимуть менше.
В Ісландії з 2015 по 2019 роки проходив дивовижний експеримент. Дослідники з'ясовували, як на людях позначається менша кількість робочих годин. А саме - чи ефективно вони виконують свої обов'язки за ту ж зарплату, але з меншою кількістю часу в офісі.
Як пише ВВС, вчені надали співробітникам різних компаній можливість чотириденки. І вже з самого початку було ясно, що працездатність учасників експерименту не тільки не змінювалася, але і поліпшувалася.
Досвід Ісландії підхопили ряд інших країн. Зокрема, в Іспанії та Новій Зеландії почали проводити подібні випробування.
Чутки дійшли і до Японії, в якій компанія Microsoft зробила п'ятниці вихідними.
Але повернемося до Ісландії. Отже, в експерименті брав участь один відсоток робочого населення країни, тобто дві з половиною тисячі робітників.
Безліч з них з 40-годинного тижня перейшли на 35-36-годинний. На даний момент кількість тих, хто працює з колишньою хваткою, але в коротший термін, досягла 86% від усього робочого населення.
При цьому, самі працівники відзначають, що їм це до душі, бо так вони відчувають менше стресу і не страждають від професійного вигорання. Крім того, щасливі ісландці кажуть, що так їм набагато легше поєднувати роботу і особисте життя.
Дослідники кажуть, що таке нововведення - необхідність сучасного життя в 21 столітті, яке потребує прогресивних змін.
Раніше Главред писав про перші ознаки вигорання, на які слід звернути увагу
Загальні симптоми вигорання:
- Безсоння
- Часто відволікаєтеся, не можете зосередитися
- Погане травлення або розлад шлунка-нудота теж може бути ознакою
- Високий кров'яний тиск
- Неможливість відключитися від роботи будинку
- Бути різким і дратівливим
- Ви щосили намагаєтеся знайти час на дедлайни, сім'ю або навіть себе
- Менше спілкування
- Втрата апетиту
- Все ще відчуваю втому, незважаючи на довгий сон
Хоча ви можете іноді справлятися зі стресом, пов'язаним з роботою, якщо він короткочасний, постійний стрес не є стійким і може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.
Як оговтатися від вигорання
- Щоб позбутися від емоційного вигорання, вам спочатку потрібно визнати, що ви страждаєте від хвороби.
- Багато британців просто скажуть, що у них напружене робоче життя, але це захворювання, і його потрібно лікувати тощо.
- Поговори зі своїм босом
- Якщо ви страждаєте від вигорання, перше, що Вам слід зробити, це поговорити зі своїм начальником.
- Це може бути складно, але поки ви не впораєтеся зі своїм робочим навантаженням, ви не зможете відновитися.
- Зроби перерву
- Постарайтеся взяти перерву, як і при будь-якій іншій хворобі, вашому тілу і розуму буде потрібно час, щоб вилікуватися.
- Скажи " ні"
- Не бійтеся відмовлятися від речей, будь то додаткова робота або навіть занадто багато громадських заходів, вам потрібен час, щоб розслабитися, тому не заповнюйте свій щоденник занадто великою кількістю побачень і справ.
- Залиш свій робочий стіл
- Оскільки багато хто з нас працює з дому, може бути спокуса працювати понаднормово або підійти до свого столу в неробочий час.