Перевірено в Ісландії: короткий робочий тиждень є успішним

Зменшення робочих підвищує продуктивність / " ТСН"

В Ісландії з 2015 по 2019 роки проходив дивовижний експеримент. Дослідники з'ясовували, як на людях позначається менша кількість робочих годин. А саме - чи ефективно вони виконують свої обов'язки за ту ж зарплату, але з меншою кількістю часу в офісі.

Як пише ВВС, вчені надали співробітникам різних компаній можливість чотириденки. І вже з самого початку було ясно, що працездатність учасників експерименту не тільки не змінювалася, але і поліпшувалася.

Досвід Ісландії підхопили ряд інших країн. Зокрема, в Іспанії та Новій Зеландії почали проводити подібні випробування.

Чутки дійшли і до Японії, в якій компанія Microsoft зробила п'ятниці вихідними.

Але повернемося до Ісландії. Отже, в експерименті брав участь один відсоток робочого населення країни, тобто дві з половиною тисячі робітників.

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Безліч з них з 40-годинного тижня перейшли на 35-36-годинний. На даний момент кількість тих, хто працює з колишньою хваткою, але в коротший термін, досягла 86% від усього робочого населення.

При цьому, самі працівники відзначають, що їм це до душі, бо так вони відчувають менше стресу і не страждають від професійного вигорання. Крім того, щасливі ісландці кажуть, що так їм набагато легше поєднувати роботу і особисте життя.

Дослідники кажуть, що таке нововведення - необхідність сучасного життя в 21 столітті, яке потребує прогресивних змін.

Раніше Главред писав про перші ознаки вигорання, на які слід звернути увагу

Загальні симптоми вигорання:

Безсоння

Часто відволікаєтеся, не можете зосередитися

Погане травлення або розлад шлунка-нудота теж може бути ознакою

Високий кров'яний тиск

Неможливість відключитися від роботи будинку

Бути різким і дратівливим

Ви щосили намагаєтеся знайти час на дедлайни, сім'ю або навіть себе

Менше спілкування

Втрата апетиту

Все ще відчуваю втому, незважаючи на довгий сон

Хоча ви можете іноді справлятися зі стресом, пов'язаним з роботою, якщо він короткочасний, постійний стрес не є стійким і може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Як оговтатися від вигорання