УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Перевірено в Ісландії: короткий робочий тиждень є успішним

6 липня 2021, 19:16

Більшість фахівців у цій країні тепер працюватимуть менше.

Панорама щастя
Зменшення робочих підвищує продуктивність / " ТСН"

В Ісландії з 2015 по 2019 роки проходив дивовижний експеримент. Дослідники з'ясовували, як на людях позначається менша кількість робочих годин. А саме - чи ефективно вони виконують свої обов'язки за ту ж зарплату, але з меншою кількістю часу в офісі.

Як пише ВВС, вчені надали співробітникам різних компаній можливість чотириденки. І вже з самого початку було ясно, що працездатність учасників експерименту не тільки не змінювалася, але і поліпшувалася.

Досвід Ісландії підхопили ряд інших країн. Зокрема, в Іспанії та Новій Зеландії почали проводити подібні випробування.

Чутки дійшли і до Японії, в якій компанія Microsoft зробила п'ятниці вихідними.

Але повернемося до Ісландії. Отже, в експерименті брав участь один відсоток робочого населення країни, тобто дві з половиною тисячі робітників.

Реклама

Безліч з них з 40-годинного тижня перейшли на 35-36-годинний. На даний момент кількість тих, хто працює з колишньою хваткою, але в коротший термін, досягла 86% від усього робочого населення.

При цьому, самі працівники відзначають, що їм це до душі, бо так вони відчувають менше стресу і не страждають від професійного вигорання. Крім того, щасливі ісландці кажуть, що так їм набагато легше поєднувати роботу і особисте життя.

Дослідники кажуть, що таке нововведення - необхідність сучасного життя в 21 столітті, яке потребує прогресивних змін.

Раніше Главред писав про перші ознаки вигорання, на які слід звернути увагу

Загальні симптоми вигорання:

  • Безсоння
  • Часто відволікаєтеся, не можете зосередитися
  • Погане травлення або розлад шлунка-нудота теж може бути ознакою
  • Високий кров'яний тиск
  • Неможливість відключитися від роботи будинку
  • Бути різким і дратівливим
  • Ви щосили намагаєтеся знайти час на дедлайни, сім'ю або навіть себе
  • Менше спілкування
  • Втрата апетиту
  • Все ще відчуваю втому, незважаючи на довгий сон

Хоча ви можете іноді справлятися зі стресом, пов'язаним з роботою, якщо він короткочасний, постійний стрес не є стійким і може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Як оговтатися від вигорання

  • Щоб позбутися від емоційного вигорання, вам спочатку потрібно визнати, що ви страждаєте від хвороби.
  • Багато британців просто скажуть, що у них напружене робоче життя, але це захворювання, і його потрібно лікувати тощо.
  • Поговори зі своїм босом
  • Якщо ви страждаєте від вигорання, перше, що Вам слід зробити, це поговорити зі своїм начальником.
  • Це може бути складно, але поки ви не впораєтеся зі своїм робочим навантаженням, ви не зможете відновитися.
  • Зроби перерву
  • Постарайтеся взяти перерву, як і при будь-якій іншій хворобі, вашому тілу і розуму буде потрібно час, щоб вилікуватися.
  • Скажи " ні"
  • Не бійтеся відмовлятися від речей, будь то додаткова робота або навіть занадто багато громадських заходів, вам потрібен час, щоб розслабитися, тому не заповнюйте свій щоденник занадто великою кількістю побачень і справ.
  • Залиш свій робочий стіл
  • Оскільки багато хто з нас працює з дому, може бути спокуса працювати понаднормово або підійти до свого столу в неробочий час.
робота новини Ісландії
Зараз ви переглядаєте новину «Перевірено в Ісландії: короткий робочий тиждень є успішним». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Лілія Ребрик показала мокрі груди в басейніЛілія Ребрик показала мокрі груди в басейні У моді біла жіноча сорочка: з чим носити цей важливий елемент гардеробу вліткуУ моді біла жіноча сорочка: з чим носити цей важливий елемент гардеробу влітку "Я - король літака": у Польщі пілот Ryanair не пустив українців на борт"Я - король літака": у Польщі пілот Ryanair не пустив українців на борт Затишшю скоро кінець: чого чекати від "скаженого" штаму Дельта в УкраїніЗатишшю скоро кінець: чого чекати від "скаженого" штаму Дельта в Україні Названо 5 шкідливих звичок, які роблять нас старішимиНазвано 5 шкідливих звичок, які роблять нас старішими

Останні новини

07:20

У Києві втік підозрюваний у зґвалтуванні дитини: копи опублікували фото з особливою прикметою

07:15

Україна покаже план щодо повернення Криму: у Раді розкрили деталі саміту Кримської платформи Відео

07:09

Названо дії, які можуть протидіяти негативним наслідкам поганого сну для здоров'я Відео

07:03

Слава Моргенштерна не буде довгою: астролог Влад Росс передрік страшну долю реперу

06:50

Аварія Ан-26 на Камчатці: рятувальники почали витягувати тіла загиблих, названо причину трагедії

Реклама
06:26

Чи вигідно Зеленському повертати Бандері та Шухевичу звання Героїв України Погляд

06:03

Одразу після рекордної спеки увірветься осінь: озвучено прогноз погоди в Києві до кінця літа

05:48

Знак Зодіаку Діва – дати, найгірші сторони та найкращі супутники життя

05:40

У моду з 60-х повернулася улюблена ретро-зачіска Жаклін Кеннеді Відео

05:23

Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана

04:56

Як по обличчю визначити небезпечний рівень холестерину в тілі - відповідь медика Відео

04:21

Зі святом Івана Купала 2021: красиві листівки та привітання

03:30

Вчені розповіли, як наші будинки послаблюють імунітет Відео

02:53

Названо найпростіший спосіб швидко схуднути без дієт і спорту

02:02

Як плести вінок на Івана Купала: прикмети та обряди Відео

01:30

Лікарі пояснили, чим саме корисний для здоров'я шоколад Відео

01:01

Глюкоза не втримала груди в занадто відвертому купальнику і вразила шанувальників

00:39

Запаморочення і тиск в голові: в чому причина Відео

06 липня, вівторок
23:59

Арахісове масло: друг або ворог при схудненні Відео

23:52

Чому вночі не можна дивитися у вікно: прикмети, які несуть небезпеку Відео

Реклама
23:18

Дієтолог назвала неймовірний продукт, який зміцнює імунітет Відео

23:09

РНБО впровадила санкції проти українців зі списку Мінфіну США - Данілов

22:46

У Тернополі автомат з іграшками ледь не вбив маленьку дівчинку

22:44

Жити довше: названо найкращий час для вживання їжі, що знижує рівень цукру в крові і продовжує життя Відео

22:32

"Не помітив, як померла": у Черкасах син три тижні прожив з трупом матері Відео

22:15

ОБСЄ прийняла важливу для України резолюцію проти агресії режиму Путіна

22:14

Доктор розкрила чотири секрети, які можна застосувати проти хвороби Альцгеймера Відео

21:51

Названо можливого очільника посольства США в Україні Відео

21:27

В Україні вводять ще один COVID-паспорт: що важливо знати Відео

21:26

5 речей, які кожна жінка повинна встигнути зробити для себе до 40 років Відео

21:26

Що приготувати на Івана Купала 2021: святкове меню і рецепти Відео

21:25

У Києві з-під варти втік педофіл: з'явилися фото зловмисника

21:24

В Україні раптово перестали працювати сайти держструктур: у чому причина

20:59

Названо щоденні звички, які призводять до смертельного захворювання Відео

20:50

У Росії ФСБ пов'язала естонського консула: з'явилася реакція МЗС

20:38

Вдарить +40: синоптик розповів, коли в Україні будуть найспекотніші дні Відео

20:30

Інноваційні технології: у Херсоні побудували церкву з пінопласту Відео

20:12

Бив праскою і відкусив вухо: під Києвом по-звірячому вбили чоловіка і викинули тіло Відео

19:49

"Не стримав емоцій": копи 13 годин відмовляли від суїциду вбивцю з Дніпропетровщини Відео

19:40

Через пекельні умови роботи в Польщі помирають українці

Реклама
19:32

Прикмети на 7 липня: що не можна робити на Івана Купала і Різдво Іоанна Предтечі Відео

19:16

Перевірено в Ісландії: короткий робочий тиждень є успішним

19:05

Лікар розповів, чому ефективність вакцини Pfizer знижена Відео

19:04

Катастрофа літака на Камчатці: з'явилося перше фото з місця трагедії Відео

18:53

Застосування кодування лотів унеможливить маніпуляції на ринку електроенергії - експерт

18:51

"Хотіла отримати біткоїни": харківська блогерка інсценувала власне викрадення

18:20

На черзі - яблука, потім кавуни: Порошенко привіз на передову черешні

18:18

"Сезонне загострення": експерт пояснив, з чим пов'язана "блокада" кордону Лукашенка

18:12

Солістка Kazka Олександра Зарицька зізналася в бажанні закінчити кар'єру

18:05

Переговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засідання Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти