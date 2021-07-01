"Провокативна гра м'язами": у Путіна різко висловилися щодо навчань Sea Breeze

Марія Захарова відреагувала на навчання за участю України / Reuters

У МЗС Росії зробили гучну заяву про те, що навчання Sea Breeze у Чорному морі мають антиросійський характер.

"Це, безумовно, провокативна гра м'язами", - повідомила представник МЗС Росії Марія Захарова, пише Інтерфакс у четвер, 1 липня.

Захарова вважає, що Чорноморська акваторія "послідовно перетворюється Вашингтоном і його союзниками з простору співпраці в зону силового протистояння".

"Робиться це навмисно, робиться це для того, щоб ще один регіон світу під керівництвом США став нестабільними і став становити загрозу", - говорить представник МЗС РФ.

Також у Захарової не викликає сумнівів те, що"ці маневри мають явний антиросійський підтекст".

Реклама

Вона згадала нещодавні інциденти в Чорному морі за участю британського есмінця і нідерландського фрегата і заявила, що це "ланцюг провокацій, що має скоординований характер".

читайте такожЗахарова повідала, про що її нібито просять налякані прихильники Трампа

"Заявляючи про готовність до діалогу, на ділі Північноатлантичний блок цілеспрямовано напружує обстановку по периметру наших кордонів, підвищує небезпеку збройних інцидентів", - заявила Захарова.

Навчання Sea Breeze 2021:

У навчаннях Sea Breeze в 2021 році планується участь рекордної кількості країн НАТО і партнерів Альянсу. В акваторію Чорного моря для участі в навчаннях увійде понад 30 бойових кораблів.

Минулого року в навчаннях брало участь понад 20 кораблів країн НАТО і партнерів, а також близько 2 тисяч військовослужбовців.

Крім України та США, у навчаннях брали участь військові з Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Навчання Sea Breeze проводяться в акваторії Чорного моря з 1997 року.