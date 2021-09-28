Прямі постачання газу з Росії в Україну: у Путіна оголосили про готовність до перемовин з Києвом

Росія готова говорити з Україною щодо відновлення прямих постачань газу - Пєсков / Reuters

Росія готова до перемовин з Україною щодо відновлення прямих постачань газу. Цю ініціативу підтримує політичне керівництво країни і російський газовий монополіст Газпром. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, у вівторок, 28 вересня, він заявив, що росіяни готові до перемовин щодо повернення практики прямих постачань газу в Україну. Причому російська влада дотримується єдиної позиції з цього питання.

"Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні", - зазначив Пєсков.читайте такожКиїв припускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з Москвою

При цьому він, коментуючи протест Києва проти підписання Угорщиною 15-річного контракту з Газпромом на постачання газу в обхід України, сказав про те, що цей крок спрямований на реалізацію інтересів Росії, а не, мовляв, на шкоду Києву.

"Росія ніколи не використовувала, не використовує і не має на увазі використовувати блакитне паливо, щоб кого-небудь карати", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Прямі постачання газу з Росії до України

У новітній історії після розпаду СРСР між Києвом і Москвою регулярно відбувалися газові конфлікти. Йдеться про конфронтації, пов'язані з постачанням російського газу в Україну і транзиту палива до Європи через українську ГТС. Росія неодноразово намагалася використовувати газ з метою політичного тиску на Україну.

У 2014 році Росія анексувала Крим і окупувала Донбас, проте практично до кінця листопада 2015 року Україна не припиняла закупівлі російського газу. Після цього Київ повністю припинив купувати газ безпосередньо з РФ. Російський газ надходить на територію України на реверсній основі з Європи, а Київ сплачує за нього за європейськими цінами.

У липні в Газпромі заявляли, що росіяни не пропонували Києву відновити прямі постачання газу.