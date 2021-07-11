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Стрибок у Всесвіт: Британський мільярдер Бренсон відкрив еру космічного туризму

11 липня 2021, 18:49

Корабель Virgin Galactic відокремився від носія на висоті 16 кілометрів і провів у польоті близько двох годин.

Корабель Virgin Galactic злітав у космос
Корабель компанії Virgin Galactic злетів з космодрому Америка / Reuters

У неділю, 11 липня, на Землі стартувала ера космічного туризму. Літак-носій з космічним кораблем компанії Virgin Galactic злетів з космодрому Америка в Нью-Мексико в США.

На його борту в космос відправився засновник компанії 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон. Згідно з планом, корабель відокремився від носія на висоті 16 кілометрів і провів в польоті близько двох годин, пише Reuters.

Відзначимо, що корабель відправився в суборбітальний простір на висоту 100 км, де екіпаж корабля на кілька хвилин зміг відчути невагомість. Після цього космоліт повернувся на Землю і здійснив посадку в космопорт Америка.

Додамо, що всього на кораблі знаходяться вісім осіб. Серед попутників Бренсона: Бет Мозес, головний інструктор астронавтів Virgin Galactic; Колін Беннет, провідний інженер Virgin Galactic; і Сіріша Бандла віце-президент компанії зі зв'язків з урядом і досліджень.

VSS Unity пілотував Дейв Маккей і Майкл Масуччі, а Фредерік Стеркоу і Келлі Латимер будуть пілотували VMS Eve.

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В ході польоту корабель компанії Virgin Galactic з британським мільярдером Бренсоном на борту досяг межі космосу.

У підсумку корабель з Бренсоном повернувся на Землю.

Звернемо увагу, що Virgin Galactic конкурує з американською Blue Origin, створеної в 2000 році засновником Amazon Джефом Безосом. Він оголосив, що полетить першим пасажирським рейсом Blue Origin на своїй ракеті New Shepard. Запуск Blue Origin запланований на 20 липня.

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Нагадаємо, в 2018 році в США в пустелі Мохаве випробували суборбітальний пілотований космоплан VSS Unity класу SpaceShipTwo космічної компанії Virgin Galactic.

Під час випробування були включені ракетні двигуни, що стало великим кроком вперед для Virgin Galactic. В рамках раніше проведених тестів за участю VSS Unity запуск двигунів не здійснювали.

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