В Австралії через павуків стався апокаліпсис

В Австралії павуки влаштували справжнє пекло жителям штату Вікторія. Після сильної повені обрушилася нова напасть - павуки.

Як пише The Australian, вони обплутали павутиною дерева, дорожні знаки і траву неподалік від міста Гіппсленд.

Виглядає це лякаюче, проте вчені пояснюють - після паводку, який трапився в штаті кілька тижнів тому, павуки були змушені шукати притулку на височинах і плести павутину, вид якої відрізняється від звичної.

"Частіше вони створюють павутину більш компактного вигляду, а тут ми бачимо цілі полотна. Також, коли йдуть сильні дощі, павуки, які проводять все своє життя на землі, де ми їх і не бачимо, змушені шукати містечко вище і сухіше", — зазначив професор Дітер Хочулі з Сіднейського університету.

Користувачі соцмереж, побачивши знімки, відреагували простіше: "спаліть це дотла"; "якщо повені було недостатньо, я даю вам павучий апокаліпсис"; "це місце виглядає, як мій найгірший кошмар", — написали люди під фотографіями.

Втім, подібне явище в Австралії не рідкість. Рятуючись від загрози повені, павуки переміщаються на височини по повітрю, використовуючи так звані "парашути" з павутини. Така поведінка павуків називається "повітроплаванням".

У 2012 році на район Новий Південний Уельс обрушилася величезна кількість проливних дощів, і тисячі павуків знайшли притулок в місті Вагга-Вагга. Вони сплели величезні мережі, рятуючись від повеней, які змусили понад 9000 людей покинути свої будинки.

Павуки, що сплели павутину в штаті Вікторія, в більшості своїй для людей безпечні. У них невеликі тільця, довгі ноги і потужні ікла. Людей вони кусають рідко і їх укуси неотруйні.

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