"Путін готується до стрибка": експерт пояснив, чому загострилася війна на Донбасі

Якщо Вашингтон, Брюссель та Київ діятимуть спільно, то ситуація кардинально зміниться на користь цивілізованого світу. А це не влаштовує Путіна.
Після перших промов новообраного президента США Джо Байдена Кремль зрозумів, що в разі, якщо Вашингтон перехопить ініціативу, і ця ініціатива включатиме спільні дії Вашингтона, Брюсселя та Києва, то ситуація кардинально зміниться на користь цивілізованого світу.
Саме тому ситуація на Донбасі різко загострилася. Таку думку озвучив колишній представник Києва в політичній підгрупі на переговорах в рамках ТКГ щодо Донбасу, український політик і дипломат Роман Безсмертний, передає Obozrevatel.
"Саме тому в якості попереджувальних дій та можливих консультацій, які велися в цьому середовищі, зокрема з питань вступу України в НАТО, і був зроблений цей маневр (загострення конфлікту, - ред.), - зазначив політик.
"Зверніть увагу на те, як 21 березня президент Путін спілкувався з американськими журналістами. Це паяцтво, яке він там демонстрував - що ми нібито стали такі пухнасті. Але це затишшя перед бурею, причому бурею дуже сильною. І поведінка Путіна і щодо Лівії, і щодо Сирії, і щодо Ірану говорить про те, що він готується до стрибка", - додав Безсмертний.
Ситуація на Донбасі - останні новини:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі та у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.
- Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила пресслужба французького президента, сторони зазначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.
- 5 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції відбудуться вже цього тижня.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
- Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
- Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
- Російський політолог Дмитро Орєшкін висловив думку, що президент РФ Путін не нападе на Україну, бо йому нічим воювати.
- Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
- Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, чи можлива військова операція на Донбасі, та назвав причину активізації російський військових поблизу кордону України.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи є причини побоюватися військового наступу Росії, та оцінив ситуацію через загострення на Донбасі.