"Путін готується до стрибка": експерт пояснив, чому загострилася війна на Донбасі

Володимир Путін / Фото Reuters

Після перших промов новообраного президента США Джо Байдена Кремль зрозумів, що в разі, якщо Вашингтон перехопить ініціативу, і ця ініціатива включатиме спільні дії Вашингтона, Брюсселя та Києва, то ситуація кардинально зміниться на користь цивілізованого світу.

Саме тому ситуація на Донбасі різко загострилася. Таку думку озвучив колишній представник Києва в політичній підгрупі на переговорах в рамках ТКГ щодо Донбасу, український політик і дипломат Роман Безсмертний, передає Obozrevatel.

"Саме тому в якості попереджувальних дій та можливих консультацій, які велися в цьому середовищі, зокрема з питань вступу України в НАТО, і був зроблений цей маневр (загострення конфлікту, - ред.), - зазначив політик.

"Зверніть увагу на те, як 21 березня президент Путін спілкувався з американськими журналістами. Це паяцтво, яке він там демонстрував - що ми нібито стали такі пухнасті. Але це затишшя перед бурею, причому бурею дуже сильною. І поведінка Путіна і щодо Лівії, і щодо Сирії, і щодо Ірану говорить про те, що він готується до стрибка", - додав Безсмертний.

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30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.

Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.

Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".

Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі та у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.

Як повідомила пресслужба французького президента, сторони зазначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.

5 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції відбудуться вже цього тижня.

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