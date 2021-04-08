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"Путін готується до стрибка": експерт пояснив, чому загострилася війна на Донбасі

8 квітня 2021, 03:37

Якщо Вашингтон, Брюссель та Київ діятимуть спільно, то ситуація кардинально зміниться на користь цивілізованого світу. А це не влаштовує Путіна.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Після перших промов новообраного президента США Джо Байдена Кремль зрозумів, що в разі, якщо Вашингтон перехопить ініціативу, і ця ініціатива включатиме спільні дії Вашингтона, Брюсселя та Києва, то ситуація кардинально зміниться на користь цивілізованого світу.

Саме тому ситуація на Донбасі різко загострилася. Таку думку озвучив колишній представник Києва в політичній підгрупі на переговорах в рамках ТКГ щодо Донбасу, український політик і дипломат Роман Безсмертний, передає Obozrevatel.

"Саме тому в якості попереджувальних дій та можливих консультацій, які велися в цьому середовищі, зокрема з питань вступу України в НАТО, і був зроблений цей маневр (загострення конфлікту, - ред.), - зазначив політик.

"Зверніть увагу на те, як 21 березня президент Путін спілкувався з американськими журналістами. Це паяцтво, яке він там демонстрував - що ми нібито стали такі пухнасті. Але це затишшя перед бурею, причому бурею дуже сильною. І поведінка Путіна і щодо Лівії, і щодо Сирії, і щодо Ірану говорить про те, що він готується до стрибка", - додав Безсмертний.

Ситуація на Донбасі - останні новини:

  • 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
  • Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
  • Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
  • Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі та у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.
  • Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
  • Як повідомила пресслужба французького президента, сторони зазначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
  • У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.
  • 5 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції відбудуться вже цього тижня.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Російський політолог Дмитро Орєшкін висловив думку, що президент РФ Путін не нападе на Україну, бо йому нічим воювати.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
  • Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, чи можлива військова операція на Донбасі, та назвав причину активізації російський військових поблизу кордону України.
  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи є причини побоюватися військового наступу Росії, та оцінив ситуацію через загострення на Донбасі.

війна на Донбасі Роман Безсмертний новини України
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