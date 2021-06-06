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Путін назвав США імперією і передрік їм долю СРСР

6 червня 2021, 06:02

Президент Росії Володимир Путін осідлав улюбленого коника і в який вже раз взявся повчати і пояснювати США, як їм неодмінно слід чинити.

Путина
Володимир Путін / Reuters

Вибудовуючи відносини з іншими державами, США, ведені Білим домом, слідують шляхом СРСР. Про це заявив президент РФ Володимир Путін в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"У чому проблема імперій? Їм здається, що вони такі могутні, що вони можуть дозволити собі невеликі похибки і помилки: цих купимо, цих налякаємо, з цими домовимося", — сказав він.

При цьому президент Путін зазначив, що в подібних випадках кількість проблем поступово наростає і настає момент, коли з ними вже неможливо впоратися.

"І Сполучені Штати впевненою ходою, впевненою ходою, твердим кроком йдуть прямо по шляху Радянського Союзу", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.

Точні дати не називалися. Як місце зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.

Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.

За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.

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