Путін та Лукашенко несподівано обговорив прагнення України до НАТО

Путін обговорив з Лукашенком Україну / Reuters

Президент Росії Володимир Путін знову провів переговори з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Як повідомляється, цього разу в бесіді торкнулися планів України щодо інтеграції в НАТО.

"Президенти торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО", - йдеться в повідомленні Інтерфакс.

Лідери Росії та Білорусі домовилися найближчим часом знову зустрітися і обговорити проблеми, які стоять перед країнами.

Варто відзначити, що раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу не допоможе їй закінчити війну на Донбасі.

Пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що приєднання до НАТО є для країни єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

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"З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей", - сказав Пєсков, маючи на увазі жителів окупованих Росією регіонів Донецької та Луганської областей.

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Інтеграція України до НАТО - про що раніше повідомляв Главред: