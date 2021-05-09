Путін та Лукашенко несподівано обговорив прагнення України до НАТО

Путін знову провів переговори з Лукашенком і обговорив Україну.
Президент Росії Володимир Путін знову провів переговори з білоруським лідером Олександром Лукашенком.
Як повідомляється, цього разу в бесіді торкнулися планів України щодо інтеграції в НАТО.
"Президенти торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО", - йдеться в повідомленні Інтерфакс.
Лідери Росії та Білорусі домовилися найближчим часом знову зустрітися і обговорити проблеми, які стоять перед країнами.
Варто відзначити, що раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу не допоможе їй закінчити війну на Донбасі.
Пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що приєднання до НАТО є для країни єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.
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"З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ до НАТО, жодним чином не можна абстрагуватися від думки людей", - сказав Пєсков, маючи на увазі жителів окупованих Росією регіонів Донецької та Луганської областей.
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Інтеграція України до НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 6 квітня в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що тільки приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе Києву у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня стверджував, що на саміті НАТО в червні повинні розглянути питання надання Українській державі ПДЧ.
- 1 травня в Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалися перспективи для вступу до НАТО.