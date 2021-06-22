Путін пояснив, хто винен, що Росія захапала Крим

Російський лідер переконаний, що багато країн нібито ставлять перед штучним вибором: чи бути їм на боці колективного Заходу, чи Росії.
Російський президент Володимир Путін вважає Сполучені Штати Америки винними в організації Революції Гідності в Україні. Наступні події в Україні він обізвав "розколом", результатом якого і стала окупація Криму Росією.
В статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле" Путін знову назвав Майдан "антиконституційним збройним переворотом".
"З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи – безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу? (тобто окупацію півострова Росією в 2014 році – ред.)" - заявив глава Росії.
читайте такожПрорив з Криму і удар по Донбасу: журналіст оголосив про атаку Путіна після зустрічі з БайденомРосійський лідер переконаний, що багато країн нібито ставлять перед штучним вибором, чию політику підтримувати: тобто чи бути їм на боці колективного Заходу, чи Росії.
"Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі "української трагедії 2014 року", – поділився своєю думку Путін.
Раніше Київ прокоментував слова Путіна про "один народ". Український дипломат констатував сталість Москви в спробах підірвати суверенітет, державність і територіальну цілісність України.
Нагадаємо, Держдеп США заявив, що Україна стане однією з тем "стратегічного діалогу" США і РФ. За результатами зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві навряд чи можна говорити про позитивний вердикт щодо основних питань, заявив Нед Прайс.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.