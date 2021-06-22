Путін пояснив, хто винен, що Росія захапала Крим / Reuters

Російський президент Володимир Путін вважає Сполучені Штати Америки винними в організації Революції Гідності в Україні. Наступні події в Україні він обізвав "розколом", результатом якого і стала окупація Криму Росією.

В статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле" Путін знову назвав Майдан "антиконституційним збройним переворотом".

"З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи – безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу? (тобто окупацію півострова Росією в 2014 році – ред.)" - заявив глава Росії.

читайте такожПрорив з Криму і удар по Донбасу: журналіст оголосив про атаку Путіна після зустрічі з БайденомРосійський лідер переконаний, що багато країн нібито ставлять перед штучним вибором, чию політику підтримувати: тобто чи бути їм на боці колективного Заходу, чи Росії.

"Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі "української трагедії 2014 року", – поділився своєю думку Путін.

Раніше Київ прокоментував слова Путіна про "один народ". Український дипломат констатував сталість Москви в спробах підірвати суверенітет, державність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, Держдеп США заявив, що Україна стане однією з тем "стратегічного діалогу" США і РФ. За результатами зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві навряд чи можна говорити про позитивний вердикт щодо основних питань, заявив Нед Прайс.