Путін пояснив, навіщо "танцював з мечем" біля українських кордонів

Путін пояснив, навіщо "танцював з мечем" навколо українських кордонів / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ стягнула війська до кордонів України, оскільки в цьому районі постійно проводяться військові навчання НАТО.

Путін, коментуючи в інтерв'ю NBC недавні пересування російських військ біля українського кордону, сказав, що Росія проводить військові навчання на своїй території.

За його словами, НАТО постійно проводить військові навчання біля кордону з РФ, також він згадав військові навчання США на Алясці, які, за його словами, проходили недалеко від російської території.

"Уявіть, якби ми направили наші війська в безпосередню близькість від ваших кордонів. Що б ви відповіли?" - сказав Володимир Путін.

читайте такожІлларіонов назвав головного союзника Путіна в адміністрації БайденаНагадаємо, раніше глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів до місць їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.

Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.

Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.