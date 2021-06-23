Почав війну і говорить про "процвітання": Путін розповів про "відповідальність" за сусідні країни

Росія свою волю іншим країнам нібито ніколи не нав'язує, запевнив Путін.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що вважає Росію відповідальною за процвітання сусідніх країн, в число яких, відзначимо, входить і Україна.
"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", - цитує ТАСС Путина.
При цьому він вважає, що в світі наростає турбулентність геополітичних процесів. Також, за його словами, збільшуються спроби використання сили для "продавлювання своїх інтересів", багато світових гравців намагається зміцнити свою національну безпеку за рахунок пригнічення чужої безпеки.
У свою чергу Росія свою волю іншим країнам нібито ніколи не нав'язує, запевнив Путін. Глава РФ пообіцяв, що його країна готова "на рівних брати участь у вирішенні спільних проблем, сприяти деескалації регіональних конфліктів".
22 червня російський глава держави Володимир Путін назвав революцію 2014 року в Україні "державним переворотом", який "організували США". Захоплення Росією Криму він пояснив наслідком "розколу" української держави.
Після цього у Зеленського жорстко відповіли Путіну на різкі заяви про Україну. Ситуація з Майданом у 2013-2014 роках могла розвиватися інакше, якби не Росія, сказав Михайло Подоляк.
Раніше Київ прокоментував слова Путіна про "один народ". Український дипломат констатував сталість Москви в спробах підірвати суверенітет, державність і територіальну цілісність України.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".