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Почав війну і говорить про "процвітання": Путін розповів про "відповідальність" за сусідні країни

23 червня 2021, 10:13
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Росія свою волю іншим країнам нібито ніколи не нав'язує, запевнив Путін.

Путін оголосив про свою відповідальність за процвітання України
Путін оголосив про свою відповідальність за процвітання України / УНІАН

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що вважає Росію відповідальною за процвітання сусідніх країн, в число яких, відзначимо, входить і Україна.

"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", - цитує ТАСС Путина.

При цьому він вважає, що в світі наростає турбулентність геополітичних процесів. Також, за його словами, збільшуються спроби використання сили для "продавлювання своїх інтересів", багато світових гравців намагається зміцнити свою національну безпеку за рахунок пригнічення чужої безпеки.

У свою чергу Росія свою волю іншим країнам нібито ніколи не нав'язує, запевнив Путін. Глава РФ пообіцяв, що його країна готова "на рівних брати участь у вирішенні спільних проблем, сприяти деескалації регіональних конфліктів".

22 червня російський глава держави Володимир Путін назвав революцію 2014 року в Україні "державним переворотом", який "організували США". Захоплення Росією Криму він пояснив наслідком "розколу" української держави.

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Після цього у Зеленського жорстко відповіли Путіну на різкі заяви про Україну. Ситуація з Майданом у 2013-2014 роках могла розвиватися інакше, якби не Росія, сказав Михайло Подоляк.

Раніше Київ прокоментував слова Путіна про "один народ". Український дипломат констатував сталість Москви в спробах підірвати суверенітет, державність і територіальну цілісність України.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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