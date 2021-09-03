Путін пропонує "прийняти в сім'ю" терористичний Талібан

Президент РФ вважає, що талібів потрібно швидше ввести в "сім'ю цивілізованих народів"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що чим швидше таліби увійдуть в цивілізовані відносини з іншими країнами, тим легше буде вести з ними діалог.

За його словами, Росія не зацікавлена в дезінтеграції Афганістану, а якщо це станеться, "то тоді ні з ким буде розмовляти".

"А якщо це так, то потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, так скажемо, в сім'ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати. І ставити якісь питання, і якщо не вимагати, то ставити питання про те, що в рамках цих цивілізованих відносин повинні дотримуватися певні цивілізовані правила", — передає слова російського президента " Інтерфакс ".

Така заява Володимира Путіна виглядає досить дивно, оскільки рух "Талібан" в Росії офіційно визнано терористичним, і його діяльність на території країни заборонена. Але Кремль підтримує контакти з лідерами талібів.

читайте такожПропагандисти РФ зганьбилися, сфабрикувавши дикий фейк про біженців з АфганістануНаприклад, в кінці липня після переговорів з талібами в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і зовсім назвав лідерів руху "адекватними людьми".

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Нагадаємо, США після 20-річного перебування в Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент покинув території афганської держави до 31 серпня.