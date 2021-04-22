Путін відповів Зеленському і покликав до Москви

Путін покликав Зеленського до Москви / Reuters

Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.

За словами Путіна,"чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини".

"Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах, це стосується ставлення до Російської православної церкви і спроби її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України, і російських громадян, які проживають в Україні", - заявив Путін.

Він також прокоментував пропозицію Зеленського провести зустріч, але підкреслив, що якщо зустріч стосується Донбасу, то Зеленський повинен спочатку зустрічатися з ватажками "ЛДНР".

"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді керівництво України має зустрічатися з керівниками "ДНР" і "ЛНР". А вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в даному випадку є Росія", - сказав Путін.

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За словами Путіна, він готовий зустрінеться в Москві з Зеленським.

"Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - додав Путін.

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