Путін відповів Зеленському і покликав до Москви

Президент РФ відповів на пропозицію президента України про зустріч.
Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.
За словами Путіна,"чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини".
"Це стосується низки проблем у двосторонніх відносинах, це стосується ставлення до Російської православної церкви і спроби її руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України, і російських громадян, які проживають в Україні", - заявив Путін.
Він також прокоментував пропозицію Зеленського провести зустріч, але підкреслив, що якщо зустріч стосується Донбасу, то Зеленський повинен спочатку зустрічатися з ватажками "ЛДНР".
"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді керівництво України має зустрічатися з керівниками "ДНР" і "ЛНР". А вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в даному випадку є Росія", - сказав Путін.
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За словами Путіна, він готовий зустрінеться в Москві з Зеленським.
"Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - додав Путін.
Переговори Зеленського і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- 20 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до російського глави держави Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- В Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.