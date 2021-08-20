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Путін почекає: на переговорах у Кремлі Меркель відвернулася на телефонний дзвінок

20 серпня 2021, 14:56

Телефон задзвонив у кишені канцлера ФРН прямо в розпал виступу господаря Кремля.

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Зустріч Анегли Меркель з Володимиром Путіним / REUTERS

Канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що між ними є розбіжності.

Разом з тим сторони мають намір і надалі підтримувати контакт, підкреслила вона в ході зустріч з лідером РФ у Кремлі.

"Незважаючи на те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо один з одним. І ми маємо намір і далі підтримувати контакт і говорити один з одним", - зазначила вона.

За її словами, на переговорах з Путіним обговорять двосторонні відносини і питання міжнародного порядку денного - Лівію і Афганістан.

Звернемо увагу на кумедний інцидент. У розпал переговорів, під час виступу Путіна, Меркель відволіклася на телефонний дзвінок. Телефон задзвонив у кишені канцлера ФРН прямо в розпал виступу господаря Кремля.

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При цьому вона втратила інтерес до виступу російського президента і заглибилася в зміст гаджета.

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

За його словами, він не знав, що перед приїздом до Києва Меркель зустрінеться в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому сподівається, що вона приїде "з якимось баченням, з якимось загальним результатом".

При цьому Зеленський зазначив, що українська сторона не розраховує на подарунки.

viber
новини Росії новини Німеччини Ангела Меркель Володимир Путін
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