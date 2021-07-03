Путін поплакався в жилетку Макрона через Україну / Reuters

Очільник Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном поскаржився на Україну. Він зазначив, що Київ "деструктивно діє" в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі.

У пресслужбі Кремля повідомили, що лідери Росії і Франції під час розмови висловилися за активізацію переговорного прогресу для реалізації мінських домовленостей.

"Президент Росії вказав на деструктивні дії Києва, з вини якого вживаються - в тому числі в нормандському форматі - зусилля фактично саботують", - заявили в Кремлі.

Російська сторона хоче, щоб Україна встановила прямий діалог з терористичними формуваннями "ЛНР" і "ДНР", а також встановила "особливий статус Донбасу". У Москві вважають, що це є зобов'язанням України.

Нагадаємо, наприкінці квітня Путін у розмові з Макроном знову звинуватив Україну. Своєю чергою президент Франції закликав Путіна сумлінно і в довгостроковій перспективі взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості з Україною, ефективно відвести війська і важку техніку від українського кордону, підтвердити прагнення до припинення вогню на Донбасі і відновити діалог.

Реклама

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:

Президент України Володимир Зеленський у травні під час своєї пресконференції заявив, що Банкова веде переговори з Кремлем з приводу організації зустрічі українського гаранта з російським главою держави Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 17 червня сказав, що Путін готовий зустрітися з Зеленським. Однак сторони поки не досягли будь-яких конкретних домовленостей.

Російський президент Володимир Путін 30 червня звинуватив Зеленського в тому, що він, мовляв, здав Україну під зовнішнє управління заходу. Путін не бачить сенсу проводити зустріч із Зеленським, однак готовий до реалізації таких переговорів.

2 липня в Кремлі заявили, що на цей момент немає жодних предметних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.