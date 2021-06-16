"Тут немає чого обговорювати": Путін про вступ України до НАТО

Володимир Путін після зустрічі з Байдено заговорив про Україну / Reuters

Президент Росії Володимир Путін розповів, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом в Женеві торкнулися питання вступу України в НАТО.

Як заявив Путін на пресконференції, це питання торкнулися "мазком".

Російський президент заявив, що з цього питання "нема чого обговорювати".

Крім того, перше питання, яке поставили президенту РФ на пресконференції після зустрічі з Байденом, стосувалося України.

Путін заявив, що Байден підтримав мінські угоди.

"Тема України зачіпалася. Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати мінські угоди", - заявив Путін.

Як заявив Путін, у Російської Федерації є тільки одне зобов'язання по Україні сприяти реалізації мінських угод.

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"У нас зобов'язання по Україні тільки одне - сприяти реалізації Угоди, якщо вона готова до цього, то ми підемо цим шляхом без всякого сумніву", - заявив він.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що пропозиції України щодо модернізації мінських угод суперечать їм, і Росія не готова йти на поступки в питанні черговості виконання пунктів цих домовленостей.

За його словами, в листопаді 2020 року українська делегація представила свої міркування про те, як реалізувати мінські угоди.

"Це (мінські угоди, - ред.) не секретний документ. Там написано, що перш за все потрібно представити пропозиції з приводу політичної інтеграції Донбасу до української правової системи та Конституції. Для цього треба внести зміни до самої Конституції, там так написано. І друге - кордон між РФ і Україною, донбаська лінія починає займатися прикордонними військами України на наступний день після проведення виборів - це стаття 9", - зазначив Путін.

Замість цього, як підкреслив він, Україна запропонувала першим кроком повернути свої Збройні сили до місць постійної дислокації.

"Що це означає? Це означає, що війська України мають зайти на Донбас. Друге - вони запропонували закрити кордон між Росією і Україною, і третє - вибори провести через три місяці після цих двох кроків. Не треба бути ніяким юристом, не треба мати спеціальну освіту, щоб розуміти, що це нічого спільного не має з мінськими угодами, це повністю мінським угодам суперечить", - додав Путін.

Варто відзначити, що зустріч Путіна і Байдена тривала три години.

Раніше Главред писав про те, що саміт США і Росії, в рамках якого пройшла зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, яка відбулася в середу, 16 червня, в Женеві.

Американський глава держави Джо Байден під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському про те, що на зустрічі в Женеві він оголосить Путіну про підтримку територіальної цілісності і суверенітету Української держави.