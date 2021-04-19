Путін прийняв запрошення Байдена: коли та де виступить президент РФ

У Кремлі повідомили, що Путін прийняв запрошення Байдена і виступить в перший день саміту.
Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення президента США Джо Байдена і виступить на саміті з питань клімату 22 квітня. Правда зустріч пройде у форматі відеоконференції.
Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін "розповість підходи Росії в контексті налагодження широкого міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату".
За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, двосторонні контакти президентів РФ і США Володимира Путіна і Джозефа Байдена, а також російського лідера і глав інших держав в рамках саміту з клімату не плануються.
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Зазначимо, президент США Джо Байден запросив на саміт з клімату, який Вашингтон збирається провести онлайн 22-23 квітня, 40 світових лідерів, включаючи президента Росії.
Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- У вівторок, 13 квітня, відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Американський глава держави закликав Путіна знизити напруженість у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України. При цьому він заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Крім того, Байден запропонував Путіну провести зустріч з питань американо-російських відносин на території однієї з європейських країн.
- Прессекретар президента США Джейн Псакі заявила, що поки не час говорити конкретно про зустрічі Байдена і Путіна. При цьому вона припустила, що переговори можуть відбутися влітку.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що тема і місце зустрічі Путіна і Байдена будуть ще обговорюватися. На даний момент в Кремлі розглядають пропозицію американської сторони взяти участь у саміті з клімату.