Путін прийняв запрошення Байдена: коли та де виступить президент РФ

Байден і Путін зустрінуться у форматі відеоконференції / Reuters

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення президента США Джо Байдена і виступить на саміті з питань клімату 22 квітня. Правда зустріч пройде у форматі відеоконференції.

Як повідомляє прес-служба Кремля, Путін "розповість підходи Росії в контексті налагодження широкого міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату".

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, двосторонні контакти президентів РФ і США Володимира Путіна і Джозефа Байдена, а також російського лідера і глав інших держав в рамках саміту з клімату не плануються.

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Зазначимо, президент США Джо Байден запросив на саміт з клімату, який Вашингтон збирається провести онлайн 22-23 квітня, 40 світових лідерів, включаючи президента Росії.

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