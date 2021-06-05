Путін зізнався, чи сумуватиме за Меркель

Путін заявив про ставлення до Меркель / Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель є надійним і стабільним партнером, заявив президент Росії Володимир Путін, висловивши надію, що такі ж принципи роботи будуть і у нового уряду Німеччини, пише Інтерфакс 5 червня.

Під час спілкування з керівниками міжнародних інформаційних агентств на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму у Путіна запитали, чи буде він сумувати за Меркель.

"Обов'язково", - сказав російський президент.

Він зауважив, що не знає, хто буде новим канцлером, але підкреслив, що з Меркель у нього склалися ділові відносини.

"Я її дуже високо ціную, вона дуже досвідчений політик, людина пряма, але надійна, тому що, якщо ми про щось домовлялися, то я бачу, і для мене це, чесно кажучи, дивно, але це насправді так, вона людина послідовна, яка вміє відстоювати свою позицію", - сказав Путін.

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Він додав: "Ми це і на собі відчуваємо, ми відчуваємо це у наших спільних справах. Щось нам може подобатися, щось може не подобатися, але вона надійний, стабільний партнер".

"Мені б дуже хотілося, щоб стабільність і надійність була присутня і в діяльності майбутнього уряду Федеративної Республіки Німеччина. Але при цьому будемо прагнути до того, щоб протиріччя, про які ви і сказали, вони зводилися до нуля", - сказав президент.

Німеччина, нагадав Путін, є одним із найважливих партнерів Росії у світі та в Європі. Як він зазначив ,"ми дуже розраховуємо на те, що ситуація буде поліпшуватися постійно".

Північний потік-2 Новини

Держдеп США відмовився від нових санкцій проти Nord Stream AG - оператора газопроводу Північний потік-2, а також гендиректора компанії, громадянина Німеччини Матіаса Варніга. У Штатах заявили, що це рішення продиктоване національними інтересами Вашингтона.

На думку журналістів, американці вирішили частково відмовитися від обмежень проти СП-2 у зв'язку з намірами відновити відносини з Німеччиною. Берлін зацікавлений в тому, щоб російський газопровід був добудований.

У Білому домі пояснили, що США вже не можуть зупинити добудову газопроводу Північний потік-2, так як проект практично завершений.

Верховна Рада звернулася до Конгресу США і у зв'язку з такими подіями закликала Американський парламент ввести санкції проти всіх компаній, які задіяні в будівництві СП-2.

Пізніше США все-таки ввели нові санкції проти 13 суден, які добудовують газопровід Північний потік-2.