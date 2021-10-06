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Путін зізнався, за що Газпром має намір заплатити штраф Україні

6 жовтня 2021, 19:28

Необхідно повністю дотримуватися контрактних зобов'язань щодо транзиту газу через Україну.

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Путін розповів про відносини з Україною / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що Газпрому вигідніше сплатити Україні штраф за припинення транзиту і збільшити прокачування за новими маршрутами. При цьому він зазначив, що потрібно дотримуватися контрактних зобов'язань перед українською стороною, пише ТАСС.

"Газпрому" вигідніше заплатити Україні штраф і збільшити поставки по нових трубопроводах, але цього робити не потрібно", - цитує видання Путіна.

Він також заявив, що необхідно повністю дотримуватися контрактних зобов'язань щодо транзиту газу через Україну. При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день вигідніше продавати блакитне паливо на біржі.

Будівництво Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

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новини Росії Газпром штраф Володимир Путін транзит газу
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