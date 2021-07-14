Путін закликав Україну читати його статтю і вибухнув умовою щодо зустрічі з Зеленським

Путін вважає, що Зеленському треба прочитати його статтю про Україну.
Перед тим, як відбудуться перемовини Росії і України на рівні глави держав – Володимира Путіна і Володимира Зеленського – українській владі слід було б прочитати і проаналізувати статтю глави РФ "Про історичну єдність росіян і українців". Причому вивчити матеріал нібито має "все політичне керівництво". Про це заявив російський президент.
Як повідомляє пресслужба Кремля, у своєму інтерв'ю Путін сказав про те, що перед російсько-українськими перемовинами Києву, мовляв, треба взяти паузу, щоб детально вивчити його статтю "про історичну єдність росіян і українців". Причому він упевнений, що матеріал повинен прочитати не тільки Зеленський, але і все "політичне керівництво" України.читайте такожПрапор України над Держдумою і гривня у Москві: журналіст пояснив, чому Путін образився на Зеленського
"Якщо є бажання подискутувати, то їм треба взяти паузу, уважно прочитати, проаналізувати. Вони знайдуть про що поговорити. Коли кажу "вони", маю на увазі політичне керівництво України", - підкреслив Володимир Путін.
Стаття Путіна про Україну
Нагадаємо, 13 липня у Росії була опублікована стаття президента Володимира Путіна про Україну, в якій він звинуватив Київ у нібито небажанні виконувати Мінські угоди та організації "кривавих провокацій" на Донбасі.
Також Путін вважає, що Україна нібито є елементом "глобальної змови" проти Росії і звинувачує Київ у тому, що українська держава, мовляв, залишила Донбас.
Зустріч Зеленського і Путіна
- 2 липня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва і Київ наразі не проводять конкретних перемовин щодо організації зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського.
- На Банковій не підтвердили заяву Пєскова про те, що у перемовинах щодо зустрічі Зеленського і Путіна немає конкретики. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав такі слова "банальним психологічним прийомом" з боку Кремля.
- 13 липня президент Зеленський пожартував над Путіним і сказав, що у господаря Кремля є час для написання статей про Україну, проте немає можливості для участі у зустрічі з врегулювання російсько-українського конфлікту на рівні глав держав.
- Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков пізніше заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, однак збирається обговорювати тільки ті теми, які цікавлять Кремль.