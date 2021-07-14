Путін закликав Україну читати його статтю і вибухнув умовою щодо зустрічі з Зеленським

Статтю про Україну має обговорювати українська влада - Путін / Reuters

Перед тим, як відбудуться перемовини Росії і України на рівні глави держав – Володимира Путіна і Володимира Зеленського – українській владі слід було б прочитати і проаналізувати статтю глави РФ "Про історичну єдність росіян і українців". Причому вивчити матеріал нібито має "все політичне керівництво". Про це заявив російський президент.

Як повідомляє пресслужба Кремля, у своєму інтерв'ю Путін сказав про те, що перед російсько-українськими перемовинами Києву, мовляв, треба взяти паузу, щоб детально вивчити його статтю "про історичну єдність росіян і українців". Причому він упевнений, що матеріал повинен прочитати не тільки Зеленський, але і все "політичне керівництво" України.читайте такожПрапор України над Держдумою і гривня у Москві: журналіст пояснив, чому Путін образився на Зеленського

"Якщо є бажання подискутувати, то їм треба взяти паузу, уважно прочитати, проаналізувати. Вони знайдуть про що поговорити. Коли кажу "вони", маю на увазі політичне керівництво України", - підкреслив Володимир Путін.

Стаття Путіна про Україну

Нагадаємо, 13 липня у Росії була опублікована стаття президента Володимира Путіна про Україну, в якій він звинуватив Київ у нібито небажанні виконувати Мінські угоди та організації "кривавих провокацій" на Донбасі.

Також Путін вважає, що Україна нібито є елементом "глобальної змови" проти Росії і звинувачує Київ у тому, що українська держава, мовляв, залишила Донбас.

Зустріч Зеленського і Путіна