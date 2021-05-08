Путін публічно вдав, що Зеленського не існує

Путін публічно зробив вигляд, що Зеленського не існує / Reuters

Глава Кремля Володимир Путін відкрито проігнорував президента України та владу країни. У своєму зверненні з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні він привітав лідерів і громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народи Грузії та України.

"Сьогодні наш моральний обов'язок - дбайливо зберігати й передавати молодим поколінням пам'ять про події тих суворих років. Ми повинні разом рішуче протистояти будь-яким спробам спотворити і фальсифікувати історію, переглянути підсумки Великої Вітчизняної війни, виправдати жахливі злодіяння, вчинені нацистами та їх поплічниками", – сказав Путін, його цитує РИА Новости.

Російський президент висловив упевненість, що традиції братської дружби і взаємовиручки, загартовані в суворі воєнні роки, були і залишаються непорушною основою для побудови і розвитку конструктивних і добросусідських відносин.

Зазначимо, торік Путін теж не привітав президента України Володимира Зеленського та лідера Грузії Саломе Зурабішвілі з Днем Перемоги.

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