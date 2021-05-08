Путін публічно вдав, що Зеленського не існує

Як і торік, президент Росії не привітав лідера України з Днем Перемоги.
Глава Кремля Володимир Путін відкрито проігнорував президента України та владу країни. У своєму зверненні з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні він привітав лідерів і громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народи Грузії та України.
"Сьогодні наш моральний обов'язок - дбайливо зберігати й передавати молодим поколінням пам'ять про події тих суворих років. Ми повинні разом рішуче протистояти будь-яким спробам спотворити і фальсифікувати історію, переглянути підсумки Великої Вітчизняної війни, виправдати жахливі злодіяння, вчинені нацистами та їх поплічниками", – сказав Путін, його цитує РИА Новости.
Російський президент висловив упевненість, що традиції братської дружби і взаємовиручки, загартовані в суворі воєнні роки, були і залишаються непорушною основою для побудови і розвитку конструктивних і добросусідських відносин.
Зазначимо, торік Путін теж не привітав президента України Володимира Зеленського та лідера Грузії Саломе Зурабішвілі з Днем Перемоги.
Відносини Зеленського і Путіна - про що йшлося раніше:
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.
- 28 квітня президент України заявив, що хоче провести зустріч з Путіним у Ватикані.