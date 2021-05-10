Путін розповів про результати своєї вакцинації від COVID-19

Після щеплення від коронавірусу президент РФ здав аналізи.
Президент РФ Володимир Путін розповів про реакцію свого організму в результаті вакцинації від коронавірусу.
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Росія 24, відповідаючи на запитання журналістів, результати отриманого щеплення виявилися позитивними.
"Що стосується вашого покірного слуги, то, дійсно, у мене ось якраз дев'ятого, вчора, взяли аналізи і результат позитивний. Ось ви сказали про титри, зараз фахівці говорять про коефіцієнт позитивності, він у мене 15 виявився. І як лікарі сказали, це результат хороший", - сказав він, відповідаючи на запитання ЗМІ в понеділок.
Звернемо увагу, що назва вакцини, яку отримав Путін, залишається невідомою. Також не були опубліковані фото або відео вакцинації президента РФ.
Вакцинація Путіна від коронавірусу:
- 23 березня глава Кремля Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Він повідомив, що Кремль не поширюватиме фото - і відеокадри самої процедури.
- Про реєстрацію вакцини Супутник V 11 серпня 2020 року заявив сам Путін. Він також розповів, що одна з його дочок пройшла процедуру вакцинації даним препаратом.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ акцентували увагу на тому, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на даний момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.
Автор: Олексій Тичина