Путін розповів про результати своєї вакцинації від COVID-19

Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін розповів про реакцію свого організму в результаті вакцинації від коронавірусу.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Росія 24, відповідаючи на запитання журналістів, результати отриманого щеплення виявилися позитивними.

"Що стосується вашого покірного слуги, то, дійсно, у мене ось якраз дев'ятого, вчора, взяли аналізи і результат позитивний. Ось ви сказали про титри, зараз фахівці говорять про коефіцієнт позитивності, він у мене 15 виявився. І як лікарі сказали, це результат хороший", - сказав він, відповідаючи на запитання ЗМІ в понеділок.

Звернемо увагу, що назва вакцини, яку отримав Путін, залишається невідомою. Також не були опубліковані фото або відео вакцинації президента РФ.

Вакцинація Путіна від коронавірусу: