Путін вибухнув обіцянкою "вибити зуби" через території Росії

США і Японія витрачають набагато більше грошей на розвиток армії, стверджує Володимир Путін.
Російський президент Володимир Путін пригрозив "вибити зуби" всім, хто спробує зазіхнути на території РФ. За його словами, подібну позицію гарантує розвиток армії. Росія не планує мілітаризувати економіку, проте такі країни як США і Японія витрачають більше грошей на фінансування питань національної оборони. Про це він заявив на засіданні оргкомітету Перемога.
"Всі нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити - але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім, так, щоб вони не могли кусатися, і запорука цього - розвиток збройних сил", - цитує його РИА Новости.
При цьому, як стверджує Путін, Росія не ставить військове питання на чільне місце в економіці, на відміну, наприклад, від США. Господар Кремля каже, що РФ у 2021 році на оборону виділила 42 мільярди доларів, тоді як витрати Штатів перевищують 770 мільярдів. На військові питання більше грошей, ніж Росія, виділяє і Японія.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі
"Якщо в абсолютних величинах, то Росія десь в десятці, причому на останніх рядках в десятці. Ну навіть такі країни, як Японія, і то трохи більше, але все ж таки витрачають на національну оборону, ніж Росія, незважаючи на те, що у них за Конституцією і армії - то, начебто як і немає", - підкреслив Володимир Путін.
Війна Росії та України
- Колишній глава Генштабу ЗСУ Ігор Романенко раніше казав, що Україна повинна уважно спостерігати за військовою ситуацією. Російські гібридні війська продовжують вести бойові дії на лінії розмежування на Донбасі, а Росія може оперативно повернути свої війська до прикордонних з українською державою районів. Також не можна припускатися помилки конфлікту у Придністров'ї – Київ не повинен вести перемовин з бойовиками "ЛДНР".
- На думку політолога Андрія Піонтковського, якщо Росія піде на нову військову агресію щодо України на Донбасі, Захід прийме рішення про відключення російської держави від SWIFT і заблокує Москві експорт нафти та газу.
- Колишній голова СБУ Ігор Смешко вважає, що Росія робить ставку на капітуляцію України і повернення держави у фарватер впливу Москви. Російська влада працює над процесом щодо блокади вступу України до НАТО.