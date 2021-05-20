Путін вибухнув обіцянкою "вибити зуби" через території Росії

Росія жорстко відповість у разі посягання на її території - Путін / Reuters

Російський президент Володимир Путін пригрозив "вибити зуби" всім, хто спробує зазіхнути на території РФ. За його словами, подібну позицію гарантує розвиток армії. Росія не планує мілітаризувати економіку, проте такі країни як США і Японія витрачають більше грошей на фінансування питань національної оборони. Про це він заявив на засіданні оргкомітету Перемога.

"Всі нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити - але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім, так, щоб вони не могли кусатися, і запорука цього - розвиток збройних сил", - цитує його РИА Новости.

При цьому, як стверджує Путін, Росія не ставить військове питання на чільне місце в економіці, на відміну, наприклад, від США. Господар Кремля каже, що РФ у 2021 році на оборону виділила 42 мільярди доларів, тоді як витрати Штатів перевищують 770 мільярдів. На військові питання більше грошей, ніж Росія, виділяє і Японія.читайте такожЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі

"Якщо в абсолютних величинах, то Росія десь в десятці, причому на останніх рядках в десятці. Ну навіть такі країни, як Японія, і то трохи більше, але все ж таки витрачають на національну оборону, ніж Росія, незважаючи на те, що у них за Конституцією і армії - то, начебто як і немає", - підкреслив Володимир Путін.

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