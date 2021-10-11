Путін вибухнув звинуваченням на адресу Києва щодо Донбасу, а в Кремлі оголосили перезапуск перемовин

Путін звинуватив Україну в невиконанні домовленостей в рамках всіх самітів / Reuters

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в, мовляв, недотриманні Мінських угод щодо Донбасу, а також домовленостей сторін за підсумками паризьких перемовин 9 грудня 2019 року. При цьому в Кремлі заявили, що Москва, Париж і Берлін домовилися посилити консультації політичних радників і глав МЗС країн нормандського формату. Міністри домовлятимуться про зустріч на своєму рівні. Вивчатимуться передумови до можливої організації саміту нормандської четвірки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кремля за підсумками телефонної розмови президента РФ Путіна, канцлерки ФРН Меркель і президента Франції Макрона, яка відбулася в понеділок, 11 жовтня. Сторони обговорили перспективи врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.читайте такожЗеленський оголосив про перемовини з Меркель і Макроном щодо Донбасу: очікується діалог з Путіним

Зокрема, в Кремлі заявили, що лідери держав відзначили важливість виконання других Мінських угод, підписаних у 2015 році, і вважають такі домовленості "безальтернативними".

Також наголошується, що глава РФ Володимир Путін заявив про нібито "наполегливе" небажання Києва виконати не тільки Мінські угоди, але й домовленості, досягнуті в рамках всіх самітів нормандської четвірки, а також паризького комюніке, підписаного 9 грудня 2019 року.

"Президент Росії дав принципову оцінку лінії київської влади, що наполегливо ухиляється від виконання як своїх зобов'язань за Мінськими угодами, так і домовленостей, досягнутих на попередніх нормандських самітах, у тому числі у Парижі (9 грудня 2019 року)", - вказується у повідомленні.

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Крім того, згідно з інформацією Москви, Путін, Меркель і Макрон дали доручення політичним радникам і міністерствам закордонних справ активізувати контакти і роботу за лінією нормандської четвірки. Глави МЗС повинні працювати над підготовкою зустрічі на своєму рівні. При цьому обговорюватимуться умови проведення зустрічі лідерів країн нормандського формату "у разі доцільності".читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"З урахуванням непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на південному сході України лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу за лінією нормандської четвірки. Міністри закордонних справ вестимуть справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Узгоджено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації в разі доцільності і нормандського саміту", - підкреслили в Кремлі.

Перемовини щодо Донбасу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 27 вересня сказав, що Україна наполягає на проведенні саміту лідерів нормандського формату, причому зустріч повинна відбутися вже найближчим часом і при каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перемовини щодо організації зустрічі лідерів країн нормандського формату йдуть, але прогресу у цьому питанні немає. Москва згодна на проведення зустрічі, але не вірить у те, що вона відбудеться. Причиною тому росіяни вважають нібито невиконання Києвом домовленостей щодо Донбасу.

Радник голови ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович вважає, що зустріч лідерів країн нормандського формату навряд чи відбудеться через позицію Росії. Москва не виконує своїх зобов'язань і не має наміру вести перемовини. Дискусія може відбутися у тому випадку, якщо її ініціюють канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.