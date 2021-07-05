Путін вирішив вкрасти слово "шампанське" та сильно розлютив французів

Французи обурені рішенням Путіна / bonappetit.com.ua

Закон, підписаний президентом Росії Володимиром Путіним, який дозволяє використовувати тільки "певне" шампанське для російської продукції, обурив виноробів Франції.

Вони повідомили, що це рішення підірвало два десятиліття переговорів між Росією і Євросоюзом, повідомляє агентство Reuters.

У Комітеті шампанських вин (Comite Champagne) Франції висловили жаль схваленням закону, що зобов'язує іноземних виробників шампанського додавати згадку "ігристе вино" на зворотному боці пляшок.

"Комітет із шампанського шкодує про те, що цей закон не гарантує, що російські споживачі мають чітку і прозору інформацію про походження і характеристику вина", — заявили співпрезиденти комітету Максим Тубар і Жан-Марі Барільєр.

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Вони закликали учасників організації призупинити поставки французького шампанського до Росії. За їхніми словами, назва Champagne( Шампань), яке відноситься до регіону у Франції має юридичний захист у 120 країнах.

У Комітеті закликали французьких і європейських дипломатів внести зміни до закону. У заяві також підкреслюється, що схвалення "закону про неросійське" шампанське підриває переговори між Росією і Євросоюзом, які тривали протягом двох десятиліть.

Раніше Главред писав про те, що про користь вина для здоров'я було проведено безліч досліджень. Червоне вино може захистити від хвороб серця, а біле вино може принести користь здоров'ю нирок і захистити від хвороби Альцгеймера. Різні сорти вина мають різні переваги та ризики для здоров'я.