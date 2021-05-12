Путін зробив важливий крок для закриття від Заходу даних про армію Росії

Володимир Путін подав законопроєкт про вихід Росії з Договору щодо відкритого неба / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін вніс до Державної думи (парламенту) проєкт закону №1168313-7, у якому йдеться про розрив Договору щодо відкритого неба.

Документ внесено до Держдуми у вівторок, 11 травня, йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт вже зареєстрували, його направлено очільнику Держдуми В'ячеславу Володіну.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року з Договору щодо відкритого неба вийшли США. У середині січня 2021 року Міністерство закордонних справ РФ розповсюдило заяву, що було запущено процедури щодо виходу російської сторони з угоди.

На початку 2021-го у США з'явився новий президент – замість республіканця Дональда Трампа пост зайняв демократ Джо Байден. У квітні в Держдепартаменті Штатів повідомляли, що американська влада поки не прийняла рішення про повернення у Договір.