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Путін зробив важливий крок для закриття від Заходу даних про армію Росії

12 травня 2021, 05:28

Президент Росії вирішив розірвати значущий міжнародний договір.

Путін подав законопроєкт про вихід РФ з Договору щодо відкритого неба
Володимир Путін подав законопроєкт про вихід Росії з Договору щодо відкритого неба / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін вніс до Державної думи (парламенту) проєкт закону №1168313-7, у якому йдеться про розрив Договору щодо відкритого неба.

Документ внесено до Держдуми у вівторок, 11 травня, йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт вже зареєстрували, його направлено очільнику Держдуми В'ячеславу Володіну.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року з Договору щодо відкритого неба вийшли США. У середині січня 2021 року Міністерство закордонних справ РФ розповсюдило заяву, що було запущено процедури щодо виходу російської сторони з угоди.

На початку 2021-го у США з'явився новий президент – замість республіканця Дональда Трампа пост зайняв демократ Джо Байден. У квітні в Держдепартаменті Штатів повідомляли, що американська влада поки не прийняла рішення про повернення у Договір.

  • Довідка. Договір щодо відкритого неба – це один із заходів для зміцнення довіри в Європі після холодної війни. Угоду підписали понад 30 держав, вона почала діяти 1 січня 2002 року.
  • Держави, які підписали договір, отримали право на літаках зі спеціальною апаратурою облітати території одне одного за заздалегідь узгодженими маршрутами, щоб перевірити дислокацію військ, техніки та розташування об'єктів оборонної інфраструктури.
  • Холодною війною називають глобальне геополітичне, ідеологічне, економічне та військове протистояння, яке тривало з 1946 року до кінця 1980-х між двома блоками держав. Один з блоків очолював СРСР, а інший – США.
  • Російська Федерація вважається правонаступницею СРСР. У 21 столітті країнам Заходу важливо знати інформацію про армію РФ, оскільки російські сили вже зважилися на агресію в Європі – захопили український Крим та вдерлися на Донбас.
Володимир Путін В'ячеслав Володін
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