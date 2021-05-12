Путін зробив важливий крок для закриття від Заходу даних про армію Росії

Президент Росії вирішив розірвати значущий міжнародний договір.
Президент Російської Федерації Володимир Путін вніс до Державної думи (парламенту) проєкт закону №1168313-7, у якому йдеться про розрив Договору щодо відкритого неба.
Документ внесено до Держдуми у вівторок, 11 травня, йдеться на сайті парламенту.
Законопроєкт вже зареєстрували, його направлено очільнику Держдуми В'ячеславу Володіну.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року з Договору щодо відкритого неба вийшли США. У середині січня 2021 року Міністерство закордонних справ РФ розповсюдило заяву, що було запущено процедури щодо виходу російської сторони з угоди.
На початку 2021-го у США з'явився новий президент – замість республіканця Дональда Трампа пост зайняв демократ Джо Байден. У квітні в Держдепартаменті Штатів повідомляли, що американська влада поки не прийняла рішення про повернення у Договір.
- Довідка. Договір щодо відкритого неба – це один із заходів для зміцнення довіри в Європі після холодної війни. Угоду підписали понад 30 держав, вона почала діяти 1 січня 2002 року.
- Держави, які підписали договір, отримали право на літаках зі спеціальною апаратурою облітати території одне одного за заздалегідь узгодженими маршрутами, щоб перевірити дислокацію військ, техніки та розташування об'єктів оборонної інфраструктури.
- Холодною війною називають глобальне геополітичне, ідеологічне, економічне та військове протистояння, яке тривало з 1946 року до кінця 1980-х між двома блоками держав. Один з блоків очолював СРСР, а інший – США.
- Російська Федерація вважається правонаступницею СРСР. У 21 столітті країнам Заходу важливо знати інформацію про армію РФ, оскільки російські сили вже зважилися на агресію в Європі – захопили український Крим та вдерлися на Донбас.